Vysočina je známá hlavně díky bramborám a mléku. S měnícími se klimatickými podmínkami však přicházejí i plodiny, které by tu nikdo nečekal. Víno a chmel.

Česání chmele na zahradě vrchního sládka pivovaru Bernard Josefa Vávry | Foto: se svolením Josefa Vávry

S myšlenkou vrátit do vyvýšené oblasti mezi Žďárskými a Jihlavskými vrchy chmelové hlávky přišel už před dvaceti lety tehdejší ředitel jihlavského pivovaru Ježek Jan Kylberger. Odkazoval se na historickou tradici. První zmínka o chmelu na Vysočině se totiž datuje do roku 1580, kdy se zde pěstoval až do začátku 19. století.