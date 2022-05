Záchytné ježky v kovodílně společnosti vyráběli vůbec poprvé. S nápadem přišli sami svářeči, když sledovali zpravodajství a přáli si nějak pomoct. „Všimli si, že Ukrajinci při obraně využívají ježky, kteří jsou spíchnutí horkou jehlou. Věděli, jak je lépe konstrukčně řešit, aby se zvýšil účinek,“ přiblížil majitel a ředitel Strixu Dušan Dufka. Nápad podpořil.

Stačil den, aby řemeslníci v dílně přenastavili stroje a za čtyři dny vyrobili pět tisíc ježků z betonářské oceli. Velikost byla dvojí: dvanáct a šestnáct centimetrů, což stačí na zastavení vojenských nákladních aut i větší kolové techniky.

„Princip je jednoduchý. Kdykoli ježkem hodíte, bodec musí být nahoru a měl by být opravdu ostrý. My jsme pro jeho výrobu využili roxtor – žebírkovou ocel, která se zabodne a z pneumatiky jen tak nevyjede,“ popsal vedoucí kovovýroby Jaromír Soukup. „Jestliže auto pokračuje v jízdě, roztrhá to vnitřní plátna pneumatiky a udělá se větší díra v gumě,“ dodal.

K výrobě se připojili i spřátelení svářeči a žáci, kteří byli ve firmě na praxi. Pracovali dnem i nocí, aby ježky naplnili nákladní vůz. „Sledujeme zprávy a bavíme se o nich. Obdivujeme ukrajinskou gardu, proto jsme přemýšleli, jak bychom ji mohli podpořit,“ doplnil Soukup.

Náklad odvezl přímo do kasáren ukrajinské gardy ve Lvově šéf firmy s dalšími partnery. Bylo to po dohodě s tamní samosprávou a s vědomím Ministerstva obrany České republiky. Dopravil tam i gabionové koše, které firma běžně používá ke stabilizaci půdy při sesuvech.

„Gabionový koš se dá velice rychle naplnit zeminou nebo dalším materiálem a využítjako odolné obranné stanoviště,“ nastínil Dufka. Chránit se jimi dají například vojenské checkpointy na Ukrajině nebo jako v případě Lvova urgentní příjmy nemocnice. Strix jich dodal tolik, že by mohly vytvořit sto metrů dlouhý pás.

Kromě toho společnost Ukrajině nabídla mobilní balistickou bariéru, kterou vyvinula s dalšími partnery. V loňském roce získala patent. „Slouží jako ochrana živých cílů před teroristickými útoky, ochrana před střelbou, rozletem šrapnelů po výbuchu a podobně,“ nastínil šéf společnosti. „Jedná se o sestavy určené pro ´běžný mírový terorismus´,“ doplnil.

Tomu sice stav na Ukrajině neodpovídá, pro současnou situaci se dá ale dobře využít jedna část balistické bariéry, a to jsou její desky. „Vhodné jsou jako balistická ochrana kritické infrastruktury, speciálně chráněných objektů, vozidel, nebo také checkopointů. Ukrajinci teď velice intenzivně pracují na způsobu jejich využití,“ uvedl Dufka.

Češi už je vyzkoušené mají, použili je například při požáru průmyslového podniku, kde hořely tlakové lahve. Balistické desky jsou vyráběné ze speciální patentované směsi, kterou si lze představit například jako laminát. Stupeň jejich odolnosti je ale extrémně vysoký.

Strix jedná také o dalších formách pomoci Ukrajině s Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu, jíž je členem, Ministerstvem obrany a zbrojařskými společnostmi.