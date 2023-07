Cestovní kancelář Blue Style se dle auditorské skupiny Deloitte stala pro letošní rok jednou z 29 nejlépe řízených firem Česka. Odborná porota zohledňovala od firemní strategie, přes její finanční výkonnost až po firemní kulturu.

CK Blue Style získala prestižní ocenění Czech Best Managed Companies 2023 | Foto: CK Blue Style

„Ocenění Czech Best Managed Companies 2023 je pro nás takové vysvědčení, které nás utvrzuje v tom, že to, co děláme, má smysl a funguje. Stojíme na rodinných základech, od nuly jsme vybudovali firmu, pro kterou je hlavním klíčem k úspěchu kvalita a dlouhodobost. Ať už mluvím o našich zájezdech, o finančním zdraví firmy nebo o přístup k naším zaměstnancům,“ komentuje výsledky programu Czech Best Managed Companies 2023 zakladatel a generální ředitel společnosti Blue Style Imed Jeddai.

Odešel z banky, protože chtěl být spisovatelem. Svou první knihu nazval Rok blba

Odborná porota programu Czech Best Managed Companies hodnotila čtyři hlavní oblasti - firemní strategii, řízení a finanční výkonnost, produktivitu a inovace, firemní kulturu. Ohodnocení společnost Deloitte uděluje ve 46 zemích světa a patří k nejvýznamnějším podnikatelským oceněním svého druhu.

„Firmy, které úspěšně projdou Czech Best Managed Companies programem, prokazují kvalitu řízení na úrovni těch nejlepších. Rozhodují dlouhodobé cíle, pozice na trhu, promyšlená produktová strategie, adaptivní firemní kultura, otevřenost k inovacím a změnám obecně, přilákání talentů a péče o ně. Společným rysem těchto firem je uvědomění si záběru managementu a leadershipu,“ uvádí Miroslav Svoboda, country leader programu Czech Best Managed Companies.