Restaurace Cleopatra, která se nachází na chrudimském sídlišti U Stadionu, se k ignoraci nových pravidel přihlásila veřejně na sociálních sítích. „Vážení zákazníci, u nás budete obslouženi všichni – neočkovaní, očkování, bez testu, s testem. Jídlo máme pro hladové, ne pro vyvolené. Jsme svobodná restaurace ve svobodné zemi,“ uvedla v úterý restaurace na facebooku.

Status stále sbírá podporu fanoušků, ale už je všechno jinak. Ve čtvrtek před 13. hodinou, kdy vstoupila reportérka Deníku do Cleopatry, už na dveřích oznámení neviselo.

Servírka s rouškou v liduprázdné restauraci přijala objednávku, ale hned se vrátila s omluvným výrazem v očích: „Máte potvrzení o očkování?“ Na poznámku o avizované benevolenci na vývěsce na dveřích reagovala pokrčením ramen a slovy: „Už tam nic nevisí.“ Po zhlédnutí Tečky v mobilu poděkovala a teprve přinesla objednávku.

Stanovisko provozovatele restaurace přinášíme v šedém infoboxu. "Stojíme si na svém: Vládní nařízení nepodporujeme a nic jsme nevzdali," řekl v něm provozovatel Roman Svoboda.

Reakce z Cleopatry: Nemáme právo kontrolovat váš zdravotní stav!

Provozovatel chrudimské restaurace Cleopatra Roman Svoboda se proti některým pasážím článku o čtvrteční návštěvě reportérky ohrazuje: "Servírka se zachovala správně, když se zeptala na potvrzení o očkování nebo testování. Kdyby to paní odmítla, byla by i přesto obsloužena. My totiž nemáme právo zkoumat zdravotní stav hostů. Jsme součástí hnutí iniciativy Chcípl pes a víme, přesně, jak postupovat, jak chránit sebe i návštěvníky restaurace. Vše je konzultováno s právníky. A stojíme si na svém: vládní nařízení nepodporujeme a nic jsme nevzdali," zdůraznil Svoboda. Oznámení pro hosty, podle kterého mají do restaurace Cleopatra přístup všichni, podle jeho slov na dveřích provozovny neviselo. "Zveřejnil jsem ho jen na facebooku," dodal.

Obdobně jednala servírka ve vedlejší restauraci Chrudimka. Také tam byla reportérka Deníku jediným hostem. Otázka přišla hned při podání jídelního lístku: „Máte nějaké potvrzení?“ I tentokrát stačilo ukázat Tečku v telefonu. Žádný problém se nekonal.

Neobjevil se ani na čerpací stanici pohonných hmot u Svitav. „Chtěli jsme si vypít kafe uvnitř a museli jsme se prokázat očkováním,“ uvedla pětatřicetiletá řidička Hana.

Její manžel Marek má svou zkušenost z čínského bistra. „Chvilku jsme si nerozuměli, ale nakonec jsem pochopil, co po mně obsluha chce. Prostě tam byla jen jazyková bariéra,“ zasmál se.

Dodržování opatření budou v příštích dnech i nadále kontrolovat hygienici, které doprovázejí hlídky policistů. „Bude to v součinnosti s krajskou hygienickou službou. Jsme na to připraveni,“ upřesnila tisková mluvčí krajského ředitelství policie Markéta Janovská.

Virus se stejně jako loni šíří vysokou rychlostí a mnozí restauratéři se obávají, že dostanou další stopku v podnikání. Hned po vyhlášení zpřísněných opatření proto někteří začali hledat různé cesty, jak se nařízeným kontrolám vyhnout.

Z restaurace klubovnou

Jednu z nich našli poskytovatelé občerstvení Holubník na Košumberku v Luži. Ve středu na facebooku oznámili, že nejsou restauračním zařízením, ale klubovnou zapsaného spolku, tedy organizace. „Dnešním dnem se ruší otevírací doba klubovny a zavádí se úřední hodiny spolku. Rádi v těchto hodinách uvítáme na klubovně všechny členy. Očkované, neočkované, testované, netestované, bílé, černé, oranžové, zrzavé, blonďaté, černovlasé. Prostě všichni, kteří mají dle stanov spolku právo klubovnu využívat včetně nabízeného občerstvení,“ zaznělo v prohlášení s důrazem na to, že nikdo nebude v souladu s platnými zákony toho druhého diskriminovat.

Vedení spolku pojmenovaného U VLASTY (Udržení Vesnické Lidové A Svérázné TYpologie) dodržuje protiepidemická opatření v podobě dezinfekce, ale i poskytnutí testů na žádost hostů, lépe řečeno členů klubu.

Jeho občerstvení mohli využít i účastníci plánované akce Tajemná cesta se světýlky na hradě Košumberku. Spolek Rozběháme Luži ji ale zrušil. „Jako organizátoři máme v cestě překážku, kterou nejsme schopni překonat. Kontrolovat a zaručit bezinfekčnost všech účastníků takovéto akce je nemožné. Ano, mohli bychom tuto překážku podlézt či obejít a opravdu jsme zvažovali všechny varianty. Nakonec zvítězila zodpovědnost za funkčnost a budoucnost spolku Rozběháme Luži,“ řekl s opačným úhlem pohledu hlavního pořadatele Pavel Karal.