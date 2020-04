On-line ke koronaviru najdete ZDE

Na záruky za úvěry a umoření úroků přesunula metropole 600 milionů korun z dotačních programů EU. Celkový objem úvěrů dosahuje půldruhé miliardy korun a jednotlivý žadatel si může půjčit nanejvýš 15 milionů.

„Z rychlosti podávání žádostí je evidentní, že pražští podnikatelé nyní bojují o čas. My už jsme udělali maximum, co jsme mohli. Praha nemůže dál suplovat roli vlády,“ komentoval enormní zájem o Covid Praha primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Sehnat půjčku za dva dny

Podle generálního ředitele ČMZRB Jiřího Jiráska bude posouzení zájemců „rychlé“. Prvním filtrem už totiž byla nutná podmínka schválené žádosti o úvěr komerční bankou. Na jeho vyřízení přitom měli podnikatelé a živnostníci necelé dva pracovní dny, protože jasné instrukce sdělilo město až koncem minulého týdne.

To vzbudilo kritické ohlasy. „Náš ‚tradiční‘ bankéř mi rovnou řekl, že nemá kdy to zpracovat, že nestíhají a že ani nemá tušení, jaká jsou kritéria pro schválení či zamítnutí. Bankéřka v jiné bance mi slíbila, že to stihne. Po bezesné noci s vyplňováním x dokumentů mě ale stejně nejspíš čeká zamítnutí žádosti, jako v případě řady kolegů hostinských, kteří žádali o Covid 2,“ postěžovala si například Jana Kobesová, majitelka baru z Holešovic.

„Informace od města ohledně programu Covid Praha byly chaotické. A jeho dosavadní přístup k podpoře krizí zasažených podnikatelů na mě působí jako příliš kabinetní. Minulý týden třeba magistrát odpustil poplatky za zábor předzahrádek, ale tento krok předem nekonzultoval s městskými částmi. Těch se to přitom dotýká zásadně, protože jde o jejich příjmy,“ prohlásil zase Filip Dvořák, podnikatel a představitel Hospodářské komory ČR i Hospodářské komory Praha 1.

Balík financí byl velmi omezený

Podle radního pro podporu podnikání Víta Šimrala (Piráti) ale „rychlý spád“ programu Covid Praha neměl spravedlivější alternativu. „Mohli jsme dát rezervu několik dnů navíc, během nichž by zájemci fyzicky obíhali banky a snažili se dohodnout úvěry. Při následném poslání žádostí na podatelnu by se jich tam nakupilo ještě víc než teď a o jejich osudu by rozhodovaly milisekundy respektive rychlost připojení. My od začátku přiznáváme, že tento balík financí je omezený a zdaleka nemůže uspokojit velký ‚hlad po penězích‘ v metropoli,“ upozornil Šimral.

Zároveň považuje za nehorázné, že má pražský region dostat podnikatelskou podporu přímo od vlády až ve třetí vlně v rámci programu Covid 3. Ten by měl být podle čerstvých informací spuštěn na přelomu dubna a května a počítá se v něm se zárukami kolem 150 miliard korun. To by mělo v případě Prahy znamenat potenciální půjčky až pro desítky tisíc žadatelů. Jednodušší by měly být i formality – v procesu žádosti je slibován jediný krok. Na druhou stranu ale podle Šimrala nebude Covid 3 na rozdíl od Covid Praha pro zájemce bezúročný.

Dotace by pomohly víc, říká hoteliér

„Čtvrtina všech podnikatelů v České republice je registrována v Praze. V nejvíce postižených sektorech, jako jsou pohostinství, masáže, rekondiční a sportovní služby, kadeřnictví, kosmetika a přepravní služby, je až sto tisíc registrovaných podnikatelů,“ zdůraznil radní Šimral. Jeho koalice označuje dosavadní přístup vlády k byznysu v metropoli jako nelogický.

„V Praze je registrováno asi 550 tisíc podnikatelských subjektů. Zdaleka ne všechny tady přitom působí, v řadě případů jde o sídla firem. I proto je v zájmu státu, aby se i do Prahy dostala pomoc určená pro byznysový sektor co nejdříve,“ dodal radní Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu / TOP09). Ten také poznamenal, že očekávané výpadky příjmů městské kasy v řádu miliard korun, spojené s útlumem ekonomiky, bude částečně možné řešit výplatami dividend ze zisků městských společností.

Výhodné půjčky na pokrytí ztrát způsobených reakcí na koronavirus nejsou každopádně řešením pro každého. „Jsme středně velký hotel s víc než dvacítkou pokojů a před krizí také podobným počtem zaměstnanců. Ztráty máme obrovské. A enormní budou i náklady na nový start. Třeba jen nákup nových potravin pro hotelovou restauraci před jejím otevřením půjde do stovek tisíc korun. Podle mě má nějak pomoct stát ve formě dotací. Samozřejmě rozumně, aby se to nezneužívalo,“ uvedl pro Pražský deník Richard Stára, majitel hotelu Chvalská Tvrz z Horních Počernic.