Obor, který se stále více orientuje na technologie, inovace a vysoce odborné služby se rozšiřuje do všech koutů ČR a stává se stabilním pilířem české ekonomiky. Vyplývá to z nejnovější studie asociace ABSL, která shrnuje trendy v oblasti podnikových služeb v ČR.

„Podnikové služby patří k nejrychleji rostoucím odvětvím v České republice. Z nuly na 120 000 zaměstnanců vyrostly během pouhých 15 let své existence. V roce 2019 rostly 12 % tempem a pro rok letošní se očekává alespoň 9 % růst,“ říká Jonathan Appleton, ředitel ABSL, a dodává: „Letošní průzkum ukázal jeden velmi pozitivní trend, a tím je přesun od jednoduchých činností k těm kvalifikovanějším. Zjednodušeně můžeme říct, že už opravdu nejsme montovnou Evropy, ale stáváme se mozkem světového byznysu. Svou velikostí a přínosem obor představuje nový významný pilíř české ekonomiky, který je navíc odolný vůči krizím. S trochou nadsázky můžeme dokonce říct, že ČR se stává zemí podnikových služeb, podobně, jako je Švýcarsko zemí hodinek či Německo zemí aut. Výrazný je nejen počet kvalifikovaných míst, které obor nabízí, ale i jeho příspěvek českému HDP, který je nyní plných 6 %.“

Podnikovým službám se daří i v dalších zemích střední Evropy, ovšem Česká republika má ve srovnání s dalšími zeměmi regionu hned několik prvenství:

- Expertní služby na vzestupu

V porovnání s ostatními oblíbenými destinacemi pro provoz center podnikových služeb, jako je Polsko, Rumunsko, Maďarsko či Slovensko, poskytují česká centra nejširší záběr a nejvyšší míru odbornosti služeb.

Velmi dobře to ilustruje žebříček služeb, které zaznamenaly v uplynulém roce nejvyšší nárůst – patří mezi ně datová analýza, digitální transformace obchodních procesů, strategický nákup a celá řada IT aktivit, ať už jde o automatizaci, robotizaci či vývoj a údržbu počítačových systémů.

Klesá naopak podíl transakčních služeb jako je zpracování faktur, reporting či vyřizování objednávek – tento typ procesů se ve velké míře automatizuje pomocí softwarových robotů, nebo se přesouvá do jiných zemí.

- Nejvyšší hustota, mzdy a schopnost přilákat „mozky“

Česká republika také nabízí nejvyšší mzdy v regionu, což vyplývá z dat Grafton Recruitment. Tato skutečnost nezanedbatelnou měrou napomáhá úspěšné akvizici zahraničních talentů.

Na druhé straně to ovšem může vyvolat otázku, zda naše země nebude do budoucna pro investory příliš drahá a zda i nadále pro firmy zůstaneme atraktivní lokalitou.

„Tyto obavy se nepotvrdily. Růst sektoru je jasným důkazem, že investoři si dnes nevybírají Českou republiku kvůli nízkým nákladům, důvodem je kvalifikace a know-how zdejší pracovní síly,“ říká Jonathan Appleton.

Jak již bylo zmíněno, českým centrům podnikových služeb se velmi dobře daří přitáhnout experty z celého světa, o čemž svědčí další prvenství České republiky mezi státy střední Evropy – v českých podnikových službách je největší podíl zahraničních pracovníků, plných 43 %.

Česká republika se také může pochlubit nejvyšší hustotou zaměstnanců podnikových služeb. V celé ČR přesahuje 2 %, ve větších městech je však ještě vyšší, například v Brně téměř 9 %.

Robotizace a automatizace na pořadu dne

Hlavním motorem rozvoje center podnikových služeb jsou moderní technologie, z nichž nejdůležitější je robotická automatizace. Již plných 82 % center některou z metod automatizace využívá, nejčastěji jde o RPA (robotic process automation) či OCR (optical character recognition) technologie, technologie umělé inteligence a chatboty.

Softwaroví roboti dnes již zastávají práci 5000 zaměstnanců na plný úvazek. Na jejich vývoji se podílí 1500 expertů, kteří dnes představují jednu z významně rostoucích pracovních pozic v oboru.

Primárními důvody pro investice do robotizace a automatizace je pro 27 % center podpora růstu produktivity a pro 24 % potřeba uvolnit talenty pro činnosti s vyšší přidanou hodnotou.

Dalších 22 % středisek zavádí automatizaci a robotizaci s cílem snížit náklady, 15 % center chce poskytovat lepší služby a 12 % zvýšit spokojenost svých zákazníků.

Prvky umělé inteligence plánuje v tomto roce využívat plných 45 % center podnikových služeb – o 15 % více, než tomu bylo v předchozím roce.

„Pozitivní zprávou je, že plných 69 % center podnikových služeb vyvíjí své kapacity v oblasti robotizace a automatizace v rámci svých týmů,“ říká Jonathan Appleton.

„To svědčí o vysoké úrovni kvalifikace zdejších pracovníků a jejich schopnosti držet krok s nejnovějšími technologickými trendy.“

Vydávání víz brzdí příliv zahraničních pracovníků, stěžuje si 82 % center

Centra podnikových služeb jsou významným střediskem diverzity. Již 43 % všech zaměstnanců oboru tvoří cizinci, což celkem reprezentuje více než 48 000 lidí. Plných 82 % center zaměstnává alespoň 10 % cizinců a 15 % center má mezi svými zaměstnanci víc než 70 % zahraničních pracovníků. Své zaměstnance aktivně hledá v zahraničí 84 % center.

„Oproti loňskému roku se téměř zdvojnásobil globální dosah českých center podnikových služeb,“ říká Jonathan Appleton.

„To samozřejmě s sebou nese i nutnost hledat pracovníky, kteří dokáží nabídnout potřebnou odbornost, a navíc hovoří i méně frekventovanými jazyky – třeba švédsky, arménsky, nebo litevsky. Naši pracovníci dnes používají 35 různých jazyků.“

Nelze ovšem přehlížet problémy – plných 82 % center podnikových služeb považuje potíže spojené s vydáváním víz za významnou překážku zaměstnávání zahraničních pracovníků.

Dalších 44 % respondentů průzkumu pak navíc uvádí problémy v komunikaci se státní správou.

„Navzdory určitému zlepšení v posledních letech tak představuje stále administrativa spojená se zaměstnáváním cizinců značnou komplikaci. Pokud chceme, aby ČR zůstala konkurenceschopná a aby česká ekonomika nezávisela pouze na výrobních oborech, musí dojít k dalším změnám a výraznému zrychlení vyřizování pracovních povolení pro vysoce kvalifikované pracovníky ze zemí mimo EU,“ řekl na závěr Jonathan Appleton.

Obor podnikových služeb v ČR není jen doménou velkých měst, jako je tomu v jiných zemích střední Evropy. Naopak proniká i do regionů.

