Ano, aktualizaci smlouvy rozhodně doporučuji. Pokud byla podepsaná před deseti lety, je vaše nemovitost velmi pravděpodobně pojištěná nedostatečně, pojišťovny interně mluví o tzv. podpojištění.

To je situace, kdy je nemovitost pojištěna na nižší částku, než je její reprodukční hodnota. Pokud by došlo k totální škodě třeba kvůli požáru, pojišťovna by vám vyplatila pravděpodobně jen částku, za kterou dům znovu nepostavíte.

Ještě připomínám, že se jedná pouze o stavbu. Vybavení nemovitosti kryje pojištění domácnosti.

Smlouvu byste si měl aktualizovat každé dva až tři roky.

Orientační hodnotu nemovitosti si snadno ověříte pomocí Kalkulačky České asociace pojišťoven.