Další rána covidu. Hospodám chybí personál. Číšníci i kuchaři odešli za lepším

Po nepříznivém roce se v létě do restaurací začali vracet zákazníci. Hosty zaplněné zahrádky ale ve spoustě podniků neměl kdo obsloužit. Napříč regiony chybí kvalifikovaný personál, který by restauracím pomohl se znovu postavit na nohy. Gastronomie trpěla nedostatkem pracovníků už před krizí, teď je to ještě horší. Lidé z branže odešli za větší jistotou.

Také servírky jsou nedostatkovým zbožím. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Petr Zbranek