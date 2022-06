Do žebříčku se ale probojovaly i firmy i z některých dalších odvětví. Osmým největším plátce daně je například firma, pod níž spadá obchodní řetězec Lidl. Na desátém místě je pak známá antivirová společnost Avast Software, kterou na konci loňského roku koupila za téměř 200 miliard korun americká firma NortonLifeLock. V TOP 20 pak nechybí ani naše nejznámější pivovarnická značka – Plzeňský Prazdroj je podle výše zaplacené daně patnáctý v pořadí.

„Žebříček oceněných společností byl sestaven podle výše plateb provedených na účet daně z příjmů právnických osob v průběhu roku 2021 do veřejných rozpočtů. Přínos všech oceněných společností na dani z příjmů právnických osob je téměř 30 miliard korun,“ doplnil ještě Jan Ronovský.

Vyhlášení výsledků se účastnil i ministr financí Zbyněk Stanjura, podle kterého českou ekonomiku letos v únoru stihla další rána v podobě ruské agrese na Ukrajině. A v jejím důsledku klesl odhadovaný růst naší ekonomiky zhruba na jedno procento a významně narostla potřeba dodatečných výdajů státu.

„Jsme si dobře vědomi, že tyto výdaje státu můžeme realizovat jen díky daňové morálce a firemní kultuře v České republice. Jako ministr financí se budu snažit o co možná nejvíce partnerský vztah finanční správy a podnikatelů. Ten by měl být založen na důvěře ze strany státu a vstřícnosti v případě drobných pochybení, ale i přísných sankcích pro ty, kteří se pokouší své daňové povinnosti úmyslně obcházet,“ konstatoval Zbyněk Stanjura.

Žebříček oceněných plátců daně za rok 2021



Společnost; částka uhrazené daně



1. ŠKODA AUTO a.s.; 4 506 463 177 Kč

2. Česká spořitelna, a.s.; 3 126 181 193 Kč

3. Generali Česká pojišťovna a.s.; 2 551 326 349 Kč

4. Československá obchodní banka, a.s.; 2 179 919 620 Kč

5. T-Mobile Czech Republic a.s.; 1 599 028 722 Kč

6. ČEZ Distribuce, a.s.; 1 510 478 000 Kč

7. O2 Czech Republic a.s.; 1 448 487 210 Kč

8. C E - Beteiligungs-GmbH (Lidl ČR); 1 215 293 305 Kč

9. MetLife Europe d.a.c.; 1 183 585 380 Kč

10. Avast Software s.r.o.; 1 169 392 709 Kč

11. Komerční banka, a.s.; 1 168 502 822 Kč

12. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group; 1 131 967 604 Kč

13. Philip Morris ČR a.s.; 1 070 190 180 Kč

14: Continental HT Tyres, s.r.o.; 928 700 070 Kč

15. Plzeňský Prazdroj, a.s.; 924 262 618 Kč

16. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.; 862 798 463 Kč

17. ČEZ Prodej, a.s.; 840 794 360 Kč

18. NET4GAS, s.r.o.; 802 704 070 Kč

19. CETIN a.s.; 790 239 660 Kč

20. Continental Barum s.r.o.; 783 501 569 Kč