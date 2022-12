S datovou schránkou je proto spokojen. „Jenom si musím hlídat, abych si to včas přečetl,“ podotkl s tím, že mu nakouknout do elektronické schránky stačí dvakrát, třikrát do měsíce. „Nemusím kvůli úřadům nikam z domova chodit, v klidu si to vše přečtu, a stačím včas reagovat,“ pochvaluje si kominík digitální způsob jednání s úředníky na dálku.

Právě průběžné prohlížení schránky je velmi důležité. Nová zpráva v ní je totiž považována za doručenou po deseti dnech, i když se po tu dobu do schránky nepřihlásíte. Mnozí jeho kolegové to ale vidí jinak. „Když už jsou v důchodu nebo se důchodovému věku blíží, tak vůbec nevědí, co s tím dělat,“ zaznamenal již Juna.

Zásadní změna

Žádní živnostníci se ovšem od začátku příštího roku práci s datovou schránkou nevyhnou. Ať chtějí nebo ne, úřady jim ji v období od ledna do března povinně zřídí, a žádné námitky jim již nepomohou.

Kromě OSVČ musí s povinným zřízením datové schránky počítat také společenství vlastníků bytových jednotek, spolky a nadace. Změnu tak pocítí zhruba dva miliony živnostníků a asi 200 tisíc právnických osob. Naopak se ale prozatím zřízení datové schránky vyhnou nepodnikající lidé, kteří již se státem někdy komunikovali elektronicky. Původní plán na povinné zřízení schránek také pro ně totiž odmítli nejprve poslanci, jejich rozhodnutí již poté potvrdili rovněž senátoři.

Milion Čechů bude mít datové schránky. Nevědí o tom a mohou na to doplatit

Podle ministerstva vnitra nyní přitom zájem o dobrovolné zřízení datových schránek výrazně roste. „Meziročně je ve srovnání s rokem 2021 počet nově založených datovek vyšší o stovky procent,“ pochvaluje si ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Konec seniorů OSVČ?

Povinné zřizování datových schránek má ale i své odpůrce. Mezi ty nejhlasitější patří Podnikatelské odbory, které své výhrady zveřejnily v otevřeném dopise poslancům. „Do našeho práva se nenápadně dostává podmínka, že chcete-li podnikat, musíte mít připojení k internetu a musíte používat zařízení na jeho obsluhu,“ stěžují si v dopise jeho autoři.

Podnikatelské odbory připomínají, že 150 tisíc živnostníků je starších 70 let, mezi OSVČ je dokonce na 20 tisíc osmdesátníků. „Používání informačních technologií pro ně může být výrazně limitující a datová schránka pro ně v současné krizi může být posledním impulzem pro ukončení podnikání,“ obávají se odboráři.

Pro starší OSVČ může být povinné zřízení datové schránky problémem, ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/Pavel Sonnek

Pokud se tito lidé s datovými schránkami nenaučí pracovat, mohou mít skutečně velké potíže. „Doručování poštou do sídla i datovou schránkou má v podstatě stejnou váhu. Ale pokud se to doručí do datové schránky, tak je to prokazatelnější, protože to šlo přes certifikovaný systém,“ uvedla advokátka Natalia Vlachopulosová z kanceláře Moore Legal.

Lehce přes banku

Do datových schránek se mohou lidé jednoduše přihlásit kupříkladu prostřednictvím bankovní identity. Tu dosud v portálech veřejné správy aktivně využilo asi 1,6 milionu lidí. Celkově ji nyní má k dispozici 5,5 milionu zákazníků některých tuzemských bank.

Přes pět milionů Čechů už má Bankovní identitu. Nemusí do fronty pro dávky

Ti všichni se již nemusí obávat, že pro přihlášení do datové schránky zapomenou heslo a budou muset složitě shánět nové. „Pomocí bankovní identity se přihlásíte do Portálu občana a tam ‚na jedno kliknutí‘ zřídíte datovou schránku. Nemusíte chodit na žádný úřad nebo na Czech Point,“ potvrdil výkonný ředitel společnosti Bankovní identita Marek Růžička.

Stejně jednoduché to budou mít i ti lidé, jimž datovou schránku zřídí stát. „Nemusíte si pamatovat žádná další jména, hesla a přístupy. Pro přihlášení se do datové schránky použijete bankovní identitu a pak už tam komunikujete s organizacemi, se kterými potřebujete,“ dodal Růžička.

Jak zjistíte, že vám úřady zřídily datovou schránku?



- novým uživatelům přijdou přihlašovací údaje doporučeným dopisem (na adresu trvalého bydliště nebo sídla firmy)

- datová schránka bude zpřístupněna po prvním přihlášení nebo automaticky po uplynutí 15 dnů od zřízení, pokud se do ní uživatel do té doby nepřihlásí

- nové schránky pro živnostníky, spolky a nadace se budou zavádět ve třech vlnách od ledna do března 2023



Zdroj: Ministerstvo vnitra