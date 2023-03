Na to se už nějakou dobu ptáme českých řemeslníků, drobných živnostníků i majitelů mezinárodních firem s českými kořeny. Podnikatelé a živnostníci jsou všude kolem nás, často jsou to naši sousedé a známí.

Obracíme se na ně, když něco potřebujeme – vymalovat, vydláždit chodník před domem, opravit zásuvku, vyčistit komín, koupit auto, dobře se najíst. Kupujeme jejich výrobky, využíváme jejich služeb. Jsou tu pro nás v mnoha každodenních situacích, které provázejí naše životy.

Velké firmy i rodinný podnik

Někteří dávají práci desítkám lidí, mají milionové obraty a expandují daleko do zahraničí. Jiní provozují rodinný podnik. Nejčastěji se ale setkáváme s těmi, kteří jsou sami sobě jediným zaměstnancem a obrat počítají na tisíce korun.

Podnikání mnohých se traduje po generace, jiní jsou na startu teprve pár dnů.

Jedno ale mají společné. Svou práci dělají, jak nejlépe mohou, protože každá chyba může znamenat ztrátu příjmu, pověsti a důvěry. Přesto se do podnikání pouští statisíce lidí, kteří jsou v práci svým vlastním pánem a neměnili by za nic na světě.

Prokop & Brož vyrábí unikátní české hodinky a plní přání i náročným zákazníkům

Jak se u podnikatelů rodí touha začít od nuly a krok za krokem v životě něco dokázat? Co je pro ně impulzem vyjít z řady a jít vlastní cestou? Každý týden vám pravidelně představujeme podnikatelské příběhy lidí ze všech koutů naší země, kteří se nebojí dělat to, co je baví a v čem vidí smysl.

