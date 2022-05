Česká stopa. Sochař z Vyškova vyřezal hlavy lodí pro drama Seveřan i Ragnara

Složitá práce pro něj představovala výzvu, která začala už před dvěma lety. „Poslali mi fotky starých lodí a návrhy, ovšem v komiksové podobě. Později pak sádrový model. Nicméně velikost a napojení na loď nechali na mě,“ přiblížil Zedník.

Zmínil především poměrně náročnou komunikaci s výtvarníky filmu. „Jeden onemocněl koronavirem a druhý musel kvůli pandemii zůstat v Mexiku. Jakmile jsem pak s jedním něco složitě vykomunikoval, druhý se uzdravil a chtěl všechno zase jinak,“ vzpomínal Zedník.

Režisér Robert Eggers natočil podle kritiků temný, krvavý a syrový epos o vikinském princi, jenž se mstí za vraždu svého otce. V hlavní roli film táhne především Alexander Skarsgård vedle dalších zvučných jmen jako Nicole Kidman a Anya Taylor-Joy. Například ve vyškovském kině Sokolský dům ho diváci shlédnou také příští středu. „Film jsem už viděl a je to naprostá pecka,“ pochvaloval si třeba Miroslav Houška.

Stavěl loď pro Ragnara Lothbroka

Tomiš Zedník spolupracuje s firmou z Lipníku nad Bečvou. Za sebou má už více podobných projektů. Před deseti lety ho nejdříve oslovil známý hledající řezbáře. Právě v Lipníku totiž stavěl historický nadšenec Radim Zapletal vikingskou loď pro zahraniční seriál. Potřeboval vyřezat její příď a později i ocas.

Na práci mu pracovníci firmy přivezli z Kanady deseticentimetrový model z plastelíny a zadali rozměry. „Nesměl jsem vědět, o co jde a zavázal jsem se mlčenlivostí. Po čtyřech letech jsem v Praze o spolupráci vyprávěl v hospodě jiným řezbářům. Až tehdy jsem se od nich dozvěděl, že se jedná o úspěšný seriál Vikingové. Bylo příjemné vidět, jak se hlavní hrdina Ragnar Lothbrok drží mnou vyřezané hlavy,“ doplnil umělec.

Výroba pro velké produkce je specifická, vše se podřizuje výtvarníkům filmu. Rozhodně to ale není naposledy, co se Zedník na takových projektech podílí. „Na spolupráci jsem domluvený s Radimem Zapletalem, který vyrábí lodě pro filmy. Přímo s produkcí nepřijdu do kontaktu, vše s ní domlouvá jeho partnerka Marta Jandová. Když pro ně něco dělám, nesmím toho moc vědět,“ vysvětlil Zedník.

Své zkušenosti jen obtížně porovnává. „Druhá hlava se mi líbila asi víc. První zase byla na druhou stranu úplně nová zkušenost. Rozhodně je příjemný pocit vidět ve filmu svou práci,“ dodal Zedník, který se těší na další příležitosti.