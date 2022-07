Rekordman z Česka. Nejdelší visutý most pro pěší na světě stál 200 milionů

Investice, kterou do projektu visutého mostu společnost vložila, dosáhla 200 milionů korun. Návratnost finančních prostředků je podle ředitele Martina Palána dlouhodobá záležitost. Při předpokládané návštěvnosti 200 tisíc turistů ročně to může trvat až deset let.

Adrenalin sto metrů nad zemí. Most na Dolní Moravě přináší neuvěřitelné výhledy

Základní vstupné pro dospělé návštěvníky je bez deseti korun čtyři stovky. Kromě vstupu na visutý most musí turisté připočítat ještě lístek za lanovku. „Jsem přesvědčen, že cena odpovídá evropským standardům,“ říká Martin Palán, „cena za vstup na podobný most v Portugalsku je víceméně stejná,“ dodává.

Kromě náročné investice a technického řešení se musela společnost dohodnout i s ochránci přírody. „Postupujeme v souladu s územním plánem a splňujeme všechny legislativní podmínky, takže nemáme důvod s ochranáři bojovat. Naopak. Spolupracujeme a všechny projekty s nimi dopředu konzultujeme,“ popisuje Martin Palán.

A společnou řeč museli provozovatelé horského resortu hledat rovněž s obcí a místními obyvateli, kterým se příliš nelíbí příliv jednodenních turistů. Na Dolní Moravu je už sedm let láká další atrakce, Stezka v oblacích. „Nebývalý zájem o Stezku v oblacích nás překvapil. Od roku 2015 jsme vybudovali další stovky parkovacích míst, takže na takovou zátěž jsme, myslím si, dobře připraveni,“ říká Martin Palán.

Celkem disponuje tento resort více než 1200 parkovacími stáními, která jsou zatím neplacená. Další nové parkoviště vzniká v dolní části obce. Počet návštěvníků je navíc omezený kapacitou atraktivit, které společnost provozuje. „Máme on-line systém. Organizujeme a regulujeme tak vstupy. Návštěvníci si rezervují termín na konkrétní den i čas. Je to další logický krok, přistupují k tomu tak i ve světě,“ upřesňuje Martin Palán.

Dlouhodobým cílem společnosti však je, aby návštěvníci zůstávali v resortu více dní. „Dolní Morava má nyní asi 2200 lůžek, která jsou klíčová jak při zimní lyžařské, tak při letní dovolené. Turistických míst i cílů je tady celá řada. Snažíme se motivovat návštěvníky, aby u nás a celkově v Pardubickém kraji zůstávali co nejdéle. Máme jim určitě co nabídnout,“ je přesvědčený Martin Palán.

Nevídaný pohled na údolí

A plány má společnost i do budoucna. V horizontu dvou let by chtěli začít s výstavbou nové sjezdovky. „Smyslem je provozně ulevit horní části obce. Kabinová lanovka a terminál by měly být hlavním nástupním místem do celého resortu. A tím by se měl i snížit provoz v horní části obce, ačkoliv ani ten už není tak vysoký jako v prvních letech,“ nastiňuje Martin Palán.

Most Sky Bridge 721 nabízí návštěvníkům nevídaný pohled na údolí Mlýnského potoka. V nejvyšším bodě nad krajinou se lidé ocitnou 95 metrů nad zemí. Propojit dva horské hřebeny bylo pro konstruktéry výzvou.

Jednosměrný most, který je dlouhý 721 metrů, drží dva jedenáctimetrové pylony s několika nosnými lany a s 60 větrnými lany různého průměru. Šířka chodníku je 1,2 metru. Podle provozovatele může most zavřít jen vítr, který bude silnější než 72 kilometrů v hodině.