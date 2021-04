Masový průmysl klade na planetu Zemi obrovskou zátěž. Rostlinná strava však lidskému tělu neposkytuje vše, co potřebuje. Hmyzí proteinový nápoj má být alternativou, která oba problémy řeší. „Hmyz je pro budoucnost lidské populace velice důležitá surovina. Tvoří osmdesát procent všech zvířat. Jedná se o jeden z nejudržitelnějších zdrojů bílkovin s kompletním aminokyselinovým spektrem. Jedlý hmyz navíc dodá i některé vitamíny a minerální látky,“ říká student oboru Potravinářská chemie a biotechnologie.

K broukům na talíři se Masár dostal skrze sport. „Od mládí se pravidelně věnuji cvičení, dělám silový trojboj a zajímám se také o zdravý životní styl. Věnuji se i vzdělávání v oblasti výživy, takže mám blízko k doplňkům stravy,“ popisuje Masár.

Nápad vyrobit hmyzí protein se zrodil v programu Pojď podnikat!. Cesta však byla klikatá. „Nejprve jsem se chtěl zaměřit na zdravý fast food. Z něj až po sléze vzešel projekt Entoway „Uvědomil jsem si, že konkrétní produkt bude lepší,“ líčí student brněnské techniky. A jeho iniciativu ocenili i odborníci. S projektem Entoway získal nakonec třetí místo v soutěži Cena podnikavosti studenta VUT, kterou brněnská technika pořádá společně s Jihomoravským inovačním centrem.

Zpestří jídelníček

Hmyz jakožto potravina však v Evropě zatím nemá tradici. Masár však věří, že si k němu lidé najdou cestu. Stejně jako k mořským plodům. Pomáhat mu s tím budou i lidé z Veterinární univerzity nebo Fakulty podnikatelské. „Je to jedna z možností, kudy se můžeme do budoucna ubírat. Netvrdím, že bychom měli zcela přejít na hmyzí stravu, ale jedlý hmyz ji může určitě zpestřit a obohatit. Ze začátku to lidé zkouší spíš pro zajímavost, ale věřím, že časem se to stane běžnou součástí našeho jídelníčku,“ míní Masár.

Výsledný hmyzí protein by měl být na trhu do dvou měsíců.

Mladý chemik ladí poslední detaily i chuť. „Už nás oslovily i některé společnosti, že by o produkt měly zájem. Do karet nám hraje minimální konkurence. Celý segment velký potenciál k růstu a v budoucnu bude patřit mezi vedoucí v oblasti alternativních bílkovin,“ uzavírá mladý chemik.