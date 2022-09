„Fixace nám skončila v červnu a od té doby nám zálohy zvedli o 150 procent,“ poukázala provozovatelka vyhlášené pálenice v Náměšti na Hané Bohdana Jadrníčková.

V pěstitelské pálenici s více než dvacetiletou tradicí se pálení provádí klasickým dvoukotlovým způsobem v měděných kotlích s kapacitou 250 a 400 litrů, které zaručují vynikající chuťové vlastnosti ovocného destilátu. „Každý kotel sebere hromadu plynu. Nebylo vyhnutí, museli jsme náklady promítnout do ceny,“ popisovala situaci.

Cena litru padesátiprocentní pálenky je nyní 230 korun. „Zákazníci chápou, že cena plynu letí nahoru, jsou naštvaní na situaci, kterou my bohužel nijak neovlivníme. Na druhou stranu můžeme být rádi, že k nám ještě nějaký plyn proudí,“ poznamenala hořce Bohdana Jadrníčková.

Ovoce je hodně

Nástup letošní sezony v palírnách je tak kvůli energetické krizi spíše pozvolný. „Uvidíme, co bude dál. Ovoce je hodně, sezona by mohla být nadprůměrná,“ dodala. I v pálenicích proto v těchto dnech pozorně sledují, jak vláda představuje způsoby pomoci domácnostem a firmám s rostoucími účty za energie. Menší provozy by teoreticky mohly dosáhnout i na více forem podpory. Ceny pro zákazníky by v takovém případě hned upravovaly směrem dolů.

Zároveň se však obávají, že některé certifikované pálenice s letitou tradicí nakonec nemusejí další těžkou krizi po covidové pandemii přežít.

„Máme informace, že někde chtějí přerušit sezonu a vyčkávat, jaký bude vývoj cen energií a inflace. Taky ale víme, že hodně lidí si přes internet pořídilo vlastní vybavení a aby ušetřili, začali načerno pálit doma,“ obává se Bohdana Jadrníčková.

Pokuty i zdravotní problémy

Už při zvyšování spotřební daně u pěstitelského pálení varovala „kutily“ před nebezpečným domácím pálením. „Riskují nejen postihy, ale také zdravotní problémy,“ apelovala.

Pálení vyžaduje praktické znalosti chemie. Destilát může při pálení někde ve sklepě nebo v garáži snadno vybuchnout a za určitých okolností se ve výpalku tvoří toxický metylalkohol. Ten se už v minulosti podepsal na řadě úmrtí.