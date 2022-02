Dron startoval z Modřan a zamířil do Chuchle. Celou trasu však absolvovat nemohl, protože neměl povolení pro celou cestu, let tak byl přerušovaný. Firma si pro let vyřídila povolení od Úřadu pro civilní letectví, dron řídil certifikovaný pilot. Doručení by podle předpokladů firmy mohlo například v Praze a Brně trvat zhruba 15 až 20 minut.

Létající ukulele

Společnost využila speciálně upravený dron s velkým zatížením. Stroj měl zvláštní zařízení, které neslo zásilku s ukulele a umožnilo ji před zákazníkem uvolnit a předat. "Šlo o testovací let, jehož provedení jsme museli přizpůsobit tomu, co umožňuje současná platná legislativa. Vše proběhlo na jedničku. Nová celoevropská pravidla pro provoz dronů se již postupně zavádí do praxe a doba, kdy bude možné takovéto způsoby dopravy zboží použít, se blíží," popsal pilot dronu Štěpán Matěna.

Pro doručení použitý dron je zatím limitovaný nosností do 2,5 kilogramu. To je podle společnosti vhodné pro převoz strun, paliček nebo i menších nástrojů, jako je právě ukulele či klarinet.

Podle Černého je doručování dronem asi o polovinu levnější než klasické doručování kurýrem. Zároveň ale upozornil, že jde zatím jen o testování, protože legislativa podobný způsob zatím neumožňuje. Jeho zavedení do běžného chodu by podle něj firmě zabralo několik let, proto s pokusy začíná už nyní. "Každopádně naším vysněným cílem v budoucnosti by bylo odbavit desítky malých balíčků do do dvou kilogramů váhy denně," dodal Černý.

Doručování dronem úspěšně otestoval jako jeden z prvních v tuzemsku obchod Mall.cz již v roce 2016. Testovací doručení proběhlo pod dohledem Úřadu pro civilní letectví. Trasa byla dlouhá přibližně 1,7 km a vedla z distribučního centra Mall.cz v Jirnech u Prahy do Zelenče. Doručení trvalo přibližně pět minut. "V Mallu neustále pracujeme na inovacích a službách ve všech oblastech, které se dotýkají našich zákazníků. Jsme rádi, že můžeme zkoušet různé scénáře a testovat další možnosti, ale doručování pomocí dronů nepatří v současné době mezi naše priority," řekla ČTK mluvčí firmy Pavla Hobíková.

Podle informací ČTK tuto formu doručování zatím nikdo z velkých hráčů příliš nevyužívá.