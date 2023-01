O FILIPOVĚ POHÁRU

Filipův pohár finanční gramotnosti navazuje na aplikaci Filip, kterou ČSOB vyvinula jako interaktivního virtuálního pomocníka pro finanční i digitální vzdělávání.

Soutěž je určená pro pětičlenné týmy žáků 6. tříd základních škol nebo prim víceletých gymnázií. ČSOB na ní spolupracuje s Policií ČR, Českou národní bankou a Českou asociací science center. Tato soutěž je součástí dlouhodobého programu ČSOB na podporu finančního vzdělávání a digitální bezpečnosti, který nabízí praktickou výuku se zapojením pracovníků banky základním i středním školám, online materiály i akreditovaný kurz pro učitele.

„Finanční gramotnost je jedním ze základních předpokladů správného rozhodování lidí v otázkách osobních financí a sjednávání finančních služeb. Nejlepší cestou ke zvýšení finanční gramotnosti je získávání znalostí už od útlého věku atraktivním a zábavným způsobem, a to zcela splňuje Filipův pohár, jehož druhý ročník je úspěšně za námi,“ říká Martin Jarolím, člen představenstva ČSOB zodpovědný za retail.

„Školáci nás překvapili svými znalostmi z finančního světa, nenechali se napálit kyberzločinci a bravurně zvládli i policejní hru. Všem zúčastněným děkujeme a vítězům patří obrovská gratulace,“ doplňuje Martin Jarolím.

Týmy z celé České republiky soutěžily celkem v pěti interaktivních hrách, které byly připravené ve spolupráci s partnery Filipova poháru – Policií ČR, Českou asociací science center a Českou národní bankou.

Děti si tak mohly prověřit své vědomosti z oblasti kyberbezpečnosti, vžít se do role pojišťovacího poradce nebo odborníka na bankovky.

V rámci hry Velká kryptokrádež – boj s časem se děti staly policejními vyšetřovateli a na závěr soutěžního dne si mohly otestovat své znalosti ze světa financí ve hře Riskuj! a prohlédnout si expozice Návštěvnického centra České národní banky.

Seznam finalistů

Hlavní město Praha Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900

Středočeský kraj Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského v Novém Strašecí

Jihočeský kraj Základní škola Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice

Plzeňský kraj Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323

Karlovarský kraj Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, příspěvková organizace

Ústecký kraj Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace

Liberecký kraj Základní škola Jablonec nad Nisou – Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace

Královéhradecký kraj Základní škola, Jičín, Husova 170

Pardubický kraj Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344

Kraj Vysočina Základní škola a Mateřská škola Strážek, příspěvková organizace

Jihomoravský kraj Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou

Olomoucký kraj Základní škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace

Zlínský kraj Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín

Moravskoslezský kraj Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace

O aplikaci Filip

Zdroj: ČSOBAplikaci Filip – Poznej svět financí mohou používat děti i rodiče, a to buď sami, nebo ve skupinách. Učitelé mohou aplikaci zahrnout do výuky, nechat se jí inspirovat a využívat ji celou, nebo jen její části online i offline.

Aplikace nabízí hravou formu výuky pomocí modelových situací vycházejících z reálného života. Využívá videa, audio-nahrávky a výpisky a může být používaná jak ve webovém prohlížeči, tak i na mobilu.

Pomocí aplikace se děti dozví, jak fungují peníze, jak sestavit domácí rozpočet, jak bezpečně používat moderní technologie a jak nespadnout do dluhové pasti. Filip jim i vysvětlí, jak fungují různé finanční produkty a platební metody a jak je správně, a hlavně bezpečně používat.

Po složení závěrečného testu děti navíc získají Diplom finanční gramotnosti. Ke zvýšení motivace děti během výuky sbírají zlaťáky a odznaky za plnění úkolů a mohou tak soutěžit se spolužáky a kamarády ze třídy i z celé ČR.

Týmového ducha jednotlivých tříd pak podporuje možnost celostátního soutěžení mezi třídami či celými školami.

Filipův pohár finanční gramotnosti – ŠKOLY A TÝMY

1. MÍSTO, Gymnázium, Ústí nad Labem

Přezdívka: INVESTOŘI Z JATEČKY

Filipův pohár finanční gramotnosti od ČSOB. Gymnázium, Ústí nad LabemZdroj: se svolením organizátorů

Z Gymnázia Ústí nad Labem dorazily děti s týmovým názvem Investoři z Jatečky. Učitelé na této škole věnují finanční gramotnosti prostor v rámci matematiky, jako samostatný předmět se pak vyučuje na vyšším gymnáziu. Děti mají bohaté zkušenosti s různými matematickými olympiádami a na velké finále do Prahy přijely velmi natěšení. Nakonec vybojovali první místo a získali hodnotné ceny.

2. MÍSTO, Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice

Přezdívka: PSOHLAVCI

Filipův pohár finanční gramotnosti od ČSOB. Gymnázium J. Š. Baara, DomažliceZdroj: se svolením organizátorů

Na Gymnáziu J. Š. Baara se finanční gramotnost vyučuje průřezově v předmětech matematika a základy společenských věd. Na vyšším gymnáziu pak navazují semináře. Tým Psohlavci přijel do ČNB s nadšením a na velké finále Filipova poháru se žáci připravovali s pomocí paní učitelky a aplikace Filip od ČSOB. Jejich příprava se vyplatila, Psohlavci vybojovali druhé místo!

3. MÍSTO, Základní škola Vimperk

Přezdívka: ŠUMAVÁCI

Filipův pohár finanční gramotnosti od ČSOB. Základní škola VimperkZdroj: se svolením organizátorů

Základní škola Vimperk se věnuje finanční gramotnosti v rámci mezipředmětové výuky pro 1.– 9. ročník. Šumaváci přijeli natěšení a důkladně připravení. Jejich příprava spočívala například ve studování ochranných prvků bankovek. Děti si nejvíce užily hru Člověče, nenachytej se! a celkově se umístili na třetím místě.

Základní škola Karlovy Vary

Přezdívka: DUŠANI Z KONEČNÉ

Filipův pohár finanční gramotnosti od ČSOB. Základní škola Karlovy VaryZdroj: se svolením organizátorů

Na Základní škole v Karlových Varech si děti vybírají specializaci na tělesnou výchovu, informační technologie nebo český jazyk. Finanční gramotnost tamní učitelé zahrnují do běžné výuky. Děti se na finále Filipova poháru moc těšily. Pod přezdívkou Dušani z Konečné si nejvíce užily hru Moneybox.

Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou

Přezdívka: VESELÍ

Filipův pohár finanční gramotnosti od ČSOB. Církevní základní škola ve Veselí nad MoravouZdroj: se svolením organizátorů

Na všeobecné Církevní základní škole ve Veselí nad Moravou se vyučuje finanční gramotnost jako zvláštní předmět. Děti se na finále Filipova poháru připravovaly a trénovaly pomocí aplikace Filip od ČSOB. Veselí si nejvíce užily hru Peníze nejsou věda.

Základní škola, Jičín

Přezdívka: JIČÍŇÁCI

Filipův pohár finanční gramotnosti od ČSOB. Základní škola, JičínZdroj: se svolením organizátorů

Základní škola Jičín je všeobecně zaměřená škola. Zájem o účast na Filipově poháru finanční gramotnosti byl velký, pětičlenný tým dorazil do ČNB s přezdívkou Jičíňáci. Děti se na akci velmi těšily, především na možnost vyhrát hodnotné ceny. Jičíňáci si nejvíce užili hru Peníze nejsou věda.

Základní škola Jablonec nad Nisou – Kokonín

Přezdívka: KOKONÍNŠTÍ VEPŘÍCI

Filipův pohár finanční gramotnosti od ČSOB. Základní škola Jablonec nad Nisou – KokonínZdroj: se svolením organizátorů

Základní škola Jablonec nad Nisou – Kokonín je menší škola s rodinnou atmosférou. Finanční gramotnosti se tamní učitelé věnují v rámci výuky matematiky. Tým pod přezdívkou Kokonínští vepříci se na Filipův pohár velice těšil a pečlivě se připravoval.

Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec

Přezdívka: ZLAŤÁCI

Filipův pohár finanční gramotnosti od ČSOB. Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, TřinecZdroj: se svolením organizátorů

Základní škola Petra Bezruče přijela do České národní banky z Třince. Škola se snaží vést děti ke kooperativní výuce a finanční gramotnosti věnuje pozornost především ve vyšších ročnících. Tým Zlaťáci se na akci důkladně připravoval s pomocí aplikace Filip od ČSOB.

Základní škola Vápenná

Přezdívka: VÁPENSKÁ PĚTKA

Filipův pohár finanční gramotnosti od ČSOB. Základní škola VápennáZdroj: se svolením organizátorů

Všeobecně zaměřená škola ZŠ Vápenná se finanční gramotnosti věnuje hlavně v 8. a 9. ročnících. Přípravu na Filipův pohár finanční gramotnosti tým s přezdívkou Vápenská pětka nepodcenil. S pomocí paní učitelky se děti pilně připravovaly a cvičily v aplikaci Filip od ČSOB. Tým se nejvíce těšil na hru Riskuj!

Základní škola Pardubice-Polabiny

Přezdívka: PERNÍKÁŘI

Filipův pohár finanční gramotnosti od ČSOB. Základní škola Pardubice-PolabinyZdroj: se svolením organizátorů

Základní škola Pardubice-Polabiny je matematicky zaměřená škola a finanční gramotnost vyučuje v rámci volitelného předmětu. Děti z výběrové matematické třídy přijely do ČNB s přezdívkou Perníkáři. Na Filipův pohár se připravovaly především pomocí testů z aplikace Filip od ČSOB.

Základní škola, Praha 10

Přezdívka: FINANČNÍ PORADCI

Filipův pohár finanční gramotnosti od ČSOB. Základní škola, Praha 10Zdroj: se svolením organizátorů

ZŠ Švehlova v Praze věnuje pozornost finanční gramotnosti v rámci předmětu občanská výuka. Pětičlenný tým pod přezdívkou Finanční poradci se na finále Filipova poháru moc těšil, nejvíce ho zaujala detektivní hra Velká kryptokrádež – závod s časem.

ZŠ a MŠ J. A. Komenského v Novém Strašecí

Přezdívka: NPCÍČKA

Filipův pohár finanční gramotnosti od ČSOB. Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského v Novém StrašecíZdroj: se svolením organizátorů

Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského v Novém Strašecí se finanční gramotnosti začala věnovat teprve letos, vyučuje ji v 7. a 8. třídách. Škola je matematicky a sportovně zaměřená. Děti se na finále Filipova poháru těšily a důkladně se připravovaly.

Základní škola a Mateřská škola Strážek

Přezdívka: STRÁŽEK V AKCI

Filipův pohár finanční gramotnosti od ČSOB. Základní škola a Mateřská škola StrážekZdroj: se svolením organizátorů

Všeobecně zaměřená škola ZŠ Strážek je menší škola a díky tomu tam panuje rodinná atmosféra. Finanční gramotnost se na ní vyučuje v druhém pololetí 6. ročníku v rámci matematiky. Od 7. třídy se ji pak děti učí v předmětu občanská výuka. Tým, který přijel s přezdívkou Strážek v akci, už má zkušenosti s matematickými soutěžemi. Nejvíce si děti užily hru Moneybox.

Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín

Přezdívka: NEDOPEČENÉ BÁBOVKY

Filipův pohár finanční gramotnosti od ČSOB. Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická VsetínZdroj: se svolením organizátorů

Všeobecně zaměřené Masarykovo gymnázium ve Vsetíně se věnuje finanční gramotnosti v rámci matematiky a občanské výuky. Děti i přes nepříjemné brzké vstávání přijely do ČNB s velkým nadšením. Nedopečené bábovky si nejvíce užily hru Člověče, nenachytej se!