„Bylo mi líto, že tak jedinečný prostor, který má návštěvníkům co ukázat, je zavřený,“ vysvětluje s tím, že se rozhodl pro investici do historického prostoru v době největších koronavirových zákazů. „Měl jsem dostatek času věnovat se renovaci sklepů,“ dodává Stanislav Žák, který je zároveň provozovatelem Zdravé jídelny Petra Stupky v přízemí stejného objektu.

Znovuobnovení prostoru tak znamenalo kompletní rekonstrukci jak lokálu, tak kuchyně ve sklepení a zároveň vyčištění dalších dvou pater sklepa, kde v podzemí teče pramen.

„Zároveň jsme kompletně zrekonstruovali rozvody elektřiny i topení, zázemí kuchyně, veškeré zdivo a vinárnu Punkva nově vybavili. Přiznávám ale, že vyčištění sklepů s pramenem byla ta nejnáročnější práce, jak fyzicky, tak finančně. Další úpravy nás tam ještě čekají,“ popisuje.

Ojedinělý prostor

Hlavním důvodem opravy ale bylo to, že lidé mají ve sklepích domu čp. 14 co obdivovat. „Je to ve městě jediný takový prostor. Jeho zpřístupněním tak vlastně ukazujeme, jak obrovský potenciál má město Prachatice v oblasti turistického ruchu,“ říká.

Podle něj v době otevření vinárny Punkva, tedy od úterý do soboty, může historické sklepení vidět každý. „Nejspodnější patra sklepů rádi všem ukážeme, ale rozhodně nejsou určeny pro komerční účely. Prostě nebude možné ve spodních patrech posedět. Pro takovou příležitost jsou pouze prostory k tomu přizpůsobené vinárny,“ ujišťuje Stanislav Žák.

Kapacita lokálu je čtyřicet míst na sezení a Stanislav Žák má s prostorem další plány. „Vymýšlíme, jak sklepení využít pro relaxační účely,“ uzavírá.