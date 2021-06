Stoly jsou na zahrádce rozestavěné v předepsané vzdálenosti, zprovozněna je už i dráha pro děti na ocelovém laně a každým dnem čekají dodání nové trampolíny. Uvnitř objektu, kde neradostné chvilky související s pandemií ještě připomínají židle na stolech, vše prošlo dezinfekcí.

„Zaplaťpánbůh za to, že nemusíme kontrolovat doklady o bezinfekčnosti, protože to by obsluha skutečně nestíhala. Věřím v zodpovědnost lidí, kteří sem chodí. A že jsou naši zaměstnanci pravidelně testováni, je logické a správné,“ říká Lukáš a pohledem kontroluje poslední detaily.

Pln elánu nyní plánuje i řadu novinek, z nichž první bude koncert pod širým nebem a další show pro lidi, když už nevyšlo původně zamýšlené pálení čarodějnic. „Objednali jsme rovněž speciální pití od lokálního lihovaru, budeme rozšiřovat služby pro rodiny s dětmi. V sezoně tradičních šest druhů piv doplňuje cider či točený aperol.“

Hranice ekonomické únosnosti

Poprvé během jedenácti let, kdy Lukáš Eden provozuje, se během pandemie dostal jako spolumajitel až na hranici ekonomické únosnosti. V době uzavření hospůdky zde většinou Lukáš točil zlatý mok do petek a pivo přes okénko raději prodával levně, aby Eden udržel kontakt s lidmi.

Nyní dokoupil zásoby, protože přichází stále více lidí, často s úsměvem na tváři. „Stále nám ale chybí jeden člověk z personálu a není úplně jednoduché najít někoho zkušeného, dost lidí z naší branže odešlo za větší jistotou. Ale když se dnes rozhlížím kolem sebe, lidi se už těšili, že si posedí, podebatují, postěžují si třeba na manželku či na práci,“ říká s úsměvem.

Covidové podpůrné programy ho moc nepotěšily. „Byla s tím spousta papírování provázená hromadou slibů, jak je snadné na ně dosáhnout, ale realita byla jiná. Já jsem třeba celý tento objekt koupil a splácím úvěr, do toho daň z nemovitosti, ale protože ho vlastním, neměl jsem šanci na podporu pro podobné provozovny. A to málo, co jsme dostali, nám ponížilo ztráty ani ne o 5 procent,“ vysvětluje složité období Lukáš.

Když se totiž ze dne na den zavřely hospody a restaurace, zůstalo mu přes 2000 litrů piva. A i když část prodali do PET láhví pod cenou a část zákazníkům rozvezli, kolem 700 litrů museli vylít. Teď ale doufá, že se vydaří letní sezona a na podzim nepřijde další vlna pandemie.