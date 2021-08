V Melči na Opavsku vedle areálu tamních jatek sídlí společnost Jany Bystrianské s názvem Ekofarm Limousine. Náplní je chov čistokrevného francouzského masného plemene Limousine, které si Jana Bystrianská nakoupila z Francie, Dánska, Německa a několik kusů pochází také z VFU Nový Jičín.

Ekofarm Limousine Jany Bystrianské v Melči. | Foto: se souhlasem Jany Bystrianské

„Jalovičky prodáváme jako plemenné do chovů v České republice, ale také do Řecka nebo na Slovensko. Býčky dáváme buď do odchoven pro plemenné býky, nebo si je odchováváme u nás na farmě, kde musejí projít základním výběrem a jsou-li vybráni, jsou určeni k plemenitbě. Pokud kritéria pro to, aby se stali plemennými nesplňují, tak je vykrmujeme do stáří dvou let a pak je necháváme porážet na jatkách v Melči,“ vysvětluje Jana Bystrianská.