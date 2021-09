Návštěvníci se po nasazení VR brýlí Oculus Rift a za doprovodu Dvořákovy Rusalky ocitnou v bazénu v Mariánských Lázních, kde se napije léčebného pramene, na moravské vinici si zatančí na vesnické zábavě anebo přejde lávku v Prachovských skalách v Českém ráji.

„Věřím, že světová výstava EXPO pomůže k dalšímu posílení našich pozic na Blízkém východě. Letošní novinka, získání statutu UNESCO pro tři nejznámější česká lázeňská města pod společnou značkou Great Spas of Europe, je skvělou příležitostí,“ uvedl Jan Herget, ředitel CzechTourism.

Program CzechTourism Day se v Českém pavilonu koná 5. října. Zahrnuje lázeňský B2B workshop ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v SAE za účasti českých a blízkovýchodních partnerů, tiskovou konferenci zaměřenou na účast agentury CzechTourism při EXPO 2020 v Dubaji.

Představí i plán marketingových aktivit v nadcházejícím období pro blízkovýchodní média a večerní networkingové setkání s partnery z řad profesních asociací, outgoingových cestovních kanceláří, aerolinek a českých a blízkovýchodních médií.

Partnerem networkingového setkání je Pilsner Urquell, součástí večera bude proto škola čepování plzeňského piva.

„Česká expozice na EXPO představuje to nejlepší z naší země: české sklo i nejznámější české turistické cíle. A mezi symboly naší země patří bezesporu i proslulý plzeňský ležák. Návštěvníkům chceme ukázat to nejlepší z české pivní kultury a vůbec vše, co stojí za úspěchem našeho piva v mnoha zemích světa,“ doplnil Kamil Růžek, starší obchodní sládek Pilsner Urquell.