Od roku 2014 vede David Krajíček poradenskou kancelář pro podnikatelské rodiny. Je rovněž pořadatelem odborných konferencí pro rodinné firmy a zakladatelem akce s názvem Family Business Week - Týden rodinného podnikání.

David Krajíček | Foto: se svolením Davida Krajíčka

V Česku se jedná o mimořádnou a dosud největší událost svého druhu. Letošní premiérový ročník Family Business Week vypukne začátkem června a slibuje bohatý program i exkluzivní hosty.

Váš pracovní život se točí kolem rodinných firem. Čím si zasloužily vaši pozornost?

Tím hlavním gravitačním prvkem pro mě byla pestrost a komplexita systému rodinných firem, kde se potkává kulatý svět vztahů a emocí s tím pravoúhlým byznysovým, který se řídí přísnou logikou. Takové spojení nikde jinde nenajdete.

Rodinné firmy jsou klíčovou součástí každé vyspělé ekonomiky, kde představují zásadní podíl na HDP a tvorbě pracovních míst. Bavíme se o 70 až 80 procentech pracovních míst v celosvětovém měřítku. Představují zásadní podíl na všech soukromých firmách v Česku, kde kvalifikovaný odhad mluví takřka o dvou milionech pracovních míst v republice. Je to nejčastější forma vlastnictví na světě. Také proto, že rodina je nejlevnější pracovní síla.

Spojení rodinných a pracovních vztahů přináší mnoho specifických výzev a situací…

V naší poradenské kanceláři se specializujeme právě na oblasti, jako je například plánování dědictví a nástupnictví, prevence konfliktu, správa rodinného majetku a efektivní řízení vztahů mezi rodinnými členy a firmou jako takovou. Proto jsme se rozhodli podpořit české rodinné podniky pomocí platformy Family Business Week, abychom přinesli větší povědomí o tom, jak řešit specifické výzvy, kterým podnikatelské rodiny čelí. V mé poradenské praxi vidím, že zejména v regionech je potřeba tato témata otevírat a přinášet informace a řešení.

V čem se rodinné firmy liší od těch ostatních? Jsou ty české lepší, či horší než ty zahraniční?

Rodinné firmy se liší od ostatních typů vlastnictví v tom, že uvažují dlouhodobě, jsou stabilnější a mají vyšší etické principy. Také to, že rodinní členové jsou motivováni společným cílem a mají větší důvěru v ostatní členy rodiny, přináší do podnikání pozitivní prvky. Na druhé straně mohou vztahy mezi rodinnými členy být složité a mohou se vyskytnout problémy, například při dělení rolí, kompetencí a majetku do dalších generací. To může přinést ničivý konflikt, který nezvratně poškodí rodinu i byznys.

České rodinné firmy mají mnoho talentovaných a schopných lidí, kteří jsou ochotni tvrdě pracovat a riskovat, což jsou vlastnosti klíčové pro úspěšné podnikání. České rodinné firmy jsou často více zakořeněny v komunitách, kde působí, a větší důraz kladou na vytváření dlouhodobých vztahů se zákazníky, zaměstnanci a dodavateli. Řekl bych, že jsou celkově odpovědnější a budují svou reputaci, za kterou je vždy konkrétní člověk a celá jeho rodina. To se ale týká všech rodinných firem bez ohledu na geografii.

Family Business WeekZdroj: DeníkProč je třeba rodinným firmám pomáhat? Jakým problémům rodinné firmy nejčastěji čelí? A co je to hlavní, na čem musí pracovat, aby byly úspěšné?

Neřekl bych, že je potřeba pomáhat. Spíše je třeba zdůrazňovat jejich klíčovou roli pro naší dlouhodobou ekonomickou soběstačnost a stabilitu, stejně jako pro důležitý společenský dopad. Zejména směrem k veřejnosti, politikům a médiím. Je to důležité téma, které patří do veřejného debatního prostoru. Je třeba je podpořit v klíčových výzvách, které jsem již zmínil. Kromě těch ale také samozřejmě čelí dalším, stejně jako každá firma. Mám na mysli třeba přechod do digitální éry, expanze na zahraniční trhy nebo financování. I rodinné firmy musí pracovat na vytváření kultury podnikání, která klade důraz na spolupráci, komunikaci a řešení problémů. Rovněž musí být schopné se přizpůsobit novým technologiím a tržním trendům a být flexibilní v reakci na změny, které současný svět přináší čím dál tím častěji.

Pokud jako podnikatelská rodina hledám inspiraci v řešení našich výzev, vzdělání v těchto tématech, právní a poradenské možnosti, případně důležité kontakty - je právě Family Business Week tím pravým místem, kde toto získám?

Ano, přesně toto jsou oblasti, na které se naše událost zaměřuje. Budujeme platformu, která rodinným firmám umožňuje sdílet zkušenosti, získat inspiraci a unikátní know-how od nás i ze zahraničí a navázat důležité kontakty. Tato událost je mimo jiné výjimečná tím, že se nám podařilo na jeden týden spojit klíčové osobnosti rodinného podnikání a všechny důležité instituce, které rodinné podnikání podporují a ovlivňují podnikatelské prostředí. Od univerzit, přes svazy a asociace až po státní správu. Záštitu nad celou akcí nám poskytl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Velmi nám pomohla podpora našich partnerů, zejména společností Deloitte a Česká Spořitelna, ale také dalších významných firem, které přinášejí zajímavé zkušenosti, inspiraci a služby pro rodinné firmy.

Kdy se Family Business Week uskuteční a co bude na programu?

První ročník proběhne letos v týdnu od 5. do 9. června. V pondělí navštívíme firmu Lasvit v libereckém kraji, v úterý se sejdou společnosti z Moravy v podniku Liko-s a ve středu nás čeká setkání v Českých Budějovicích v hotelu Budweis. Tam dorazí i hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba a primátorka Českých Budějovic Dagmar Škodová Parmová.

Celá událost vyvrcholí 8. června FBW Summitem s bohatým odborným i doprovodným programem. Ten proběhne ve čtvrtek 8. června v prostorách industriálního klenotu Uhelný mlýn v Libčicích nad Vltavou. Mezi řečníky se objeví například Sandy Loder, pocházející ze známé britské dynastie Flemingů a jehož bratrancem byl Ian Fleming, autor Jamese Bonda. Hosty čeká simulátor virtuální reality pro průmysl od Immersive Technologies, testovací jízdy nejnovějších modelů BMW od dealerství Renocar, návštěva datového centra Algotech či večerní grilování na břehu Vltavy.

Jak se mohou firmy zapojit?

Způsobů je několik. Rodinné podniky mohou pozvat svého poslance k sobě a říct mu osobně, co je trápí. Naše platforma funguje také na sociálních sítích, kde si lze stáhnout grafické sady s motivem akce. Pro samotnou účast je nutná registrace na webu fbweek.cz, kde jsou i veškeré informace.