Family Business Week Summit 2024 se už podruhé uskutečnil v netradičních prostorách Uhelného Mlýna v Libčicích nad Vltavou, jen pár metrů od řeky.

Do Libčic se minulý čtvrtek sjely na dvě stovky zástupců rodinných firem z celé republiky. Zakladatelem Family Business Week je David Krajíček, který zároveň od roku 2014 vede poradenskou kancelář pro podnikatelské rodiny. Letos se koná pět regionálních setkání – v Libereckém, Jihomoravském, Středočeském, Královéhradeckém kraji a na Vysočině. A k tomu FBW Summit v Libčicích.

Libčické setkání bylo ve znamení atraktivních témat, zajímavých hostů a inspirativních workshopů. Přítomní ve volných chvílích vzájemně probírali podnikatelské radosti i strasti, které provázejí rodinné firmy, a vzájemně se tak mnohdy inspirovali.

Rodinné firmy jsou páteří ekonomiky

„Díky všem, že jste přijeli. Právě díky vašim rodinným firmám se můžeme posouvat dál. Věřím, že pro vás dnešní den bude inspirativní,“ řekl stručně na zahájení moderátor setkání Saša Michailidis a vzápětí ambasadorka letošního setkání Zuzana Ceralová Petrofová (firma Petrof) podotkla: „Rodinné firmy jsou páteří ekonomiky“.

Family Business Week Summit 2024Zdroj: Michal BílekCelodenní program v Libčicích byl rozvržen do pěti tematických bloků, kdy v každém z nich vystoupili s prezentací svých podnikatelských zkušeností lídři v rodinném podnikání. Následně se pak přítomní pustili do diskuse s přítomnými.

Úvodní blok, ve kterém své zkušenosti popsali Tomáš Vala (ředitel a člen druhé generace rodinné firmy SIKO), Josef Dvořáček (spolumajitel a ředitel firmy SONNENTOR) a Pavel Řehák (zakladatel Vigo Investments a Direct family). Nesl název Víc než jen práce: budování firemní kultury a identity v rodinných firmách a přednášející ve své prezentaci objevovali magii vytváření firemní atmosféry, která spojuje, inspiruje a posouvá hranice úspěchu.

„Nic neschovávat a hodně komunikovat,“ podotkl Tomáš Vala. Ten jednou za čas objíždí po celé republice prodejny a baví se se zaměstnanci.

„Každý den na našem portálu máme aktualitu, třeba novinky, informace z konferencí, lidé mohou psát komentáře.“ Jedno z hesel firmy SIKO je Myslet na druhého v řadě.

„Je to o tom, aby každý mohl skvěle navázat. A může to být třeba krabice v regále se správně umístěným štítkem, papír v tiskárně, ale třeba i papír na toaletě. Jinak řečeno, je to disciplína,“ připomněl Tomáš Vala a dodal: „Důležité je nespokojit se s málem. Nicméně spokojený nebudu nikdy, ale nebudu si tím ničit karmu, takže jsem šťastný neustále“.

Ctít minulost a budovat současnost

České rodinné firmy vs. globální giganti: boj na domácím poli. V tomto bloku se přítomní zaměřili na celkové postavení rodinných firem v Česku a jejich srovnání s nadnárodními korporacemi. Debatovali, jak rodinné podniky využívají své silné stránky v konkurenci s globálními hráči a jaké strategie jim pomáhají obstát na trhu. V tomto bloku přednášeli Pavla Marciánová (VUT Brno), Libor Musil (zakladatel firmy LIKO-S.), Viktor Vojtko (poslanec Parlamentu ČR) a David Pirner (Managing partner Grant Thornton).

Pavla Marciánová z VUT Brno připomněla, že české rodinné podniky jsou v porovnání s rodinnými podniky v Evropě opravdu silnou doménou. Ve třetím odpoledním bloku pak došlo na téma Ctít minulost a budovat současnost. Své zkušenosti prezentovaly generační tandemy z podnikatelských rodin, které úspěšně předaly své firmy ať už v rodině, nebo externímu managementu. Několikrát zaznělo, že je velké umění odejít včas a převzít firmu s citem a vzájemným respektem. O tom hovořili Martin Málek (jeden ze tří zakladatelů společnosti CompAp) a Markéta Málková (členka správní rady CompAp a zastupitelka druhé generace vlastníků), a v panelové diskusi se k nim přidali Zuzana Ceralová Petrofová (prezidentka, členka páté generace rodinné firmy Petrof) s Annou Prouskovou (ředitelka a členka šesté generace firmy Petrof) a také Petr Chlup (zakladatel společnosti Anglo česká) se Šárkou Liškovou rozenou Chlupovou (ředitelka Anglo česká, členka druhé generace rodinné firmy).

Ikonická švýcarská značka Victorinox

Závěrečný blok nesl název Tradiční hodnoty, nové vize. Hlavními osobami této části byli významní zahraniční hosté – Carl Elsener a Veronika Elsener, majitelé švýcarské firmy Victorinox. Přítomní s nimi poměrně detailně prozkoumali příběh o transformaci a inovaci v ikonické značce, která spojuje tradiční hodnoty s moderním přístupem. Carl s Veronikou sdíleli své zkušenosti s udržením rodinné identity a kultury v průběhu růstu firmy.

Mr. Victorinox Carl Elsener: Náš nůž otevřel dveře do ruské vesmírné stanice Mir

Zdůraznili důležitost adaptace na nové tržní výzvy a představili strategii pro úspěšné nástupnictví a implementaci profesionální správy rodinné firmy. K diskusi na téma Tradice vs. inovace se pak k manželům Elsenerovým připojili Zuzana Ceralová Petrofová a Constantin Kinský (mecenáš a správce rodinného majetku).

Zajímavé workshopy

V podvečer byly připraveny čtyři odborné workshopy, které mohli přítomní navštívit a o které byl velký zájem. První byl Motivace a udržení vedoucích zaměstnanců: klíč k úspěchu rodinných firem. Druhý byl Start-upy jako motor inovace: proč a jak investovat do start-upů? Třetí workshop nesl název Interim: dočasná řešení, trvalý přínos pro firmu i majitele. A konečně čtvrtý měl téma Spojte rodinu a majetek: rodinná ústava a svěřenské/nadační fondy.

„Oproti loňskému premiérovému ročníku jsem více v klidu. Zároveň ale s potěšením konstatuji, že mám dobrý pocit, že jdeme správnou cestou, protože sleduji zpětné reakce publika. Mám radost, že se nám daří identifikovat aktuální témata, zvát k tomu relevantní lidi, kteří mají sílu a potenciál inspirovat. Celý dnešní den byl jedno krásné velké setkání lidí, kteří se pohybují v rodinných firmách. Byl ale jeden okamžik, kdy mi zatrnulo. Bylo to ve chvíli, kdy na areál dorazil mrak a vichr a začaly létat stany. Měl jsem pocit, že nastává konec světa. Zatrnulo mi, že jsme v ohrožení, ale vše se v dobré obrátilo. Takže jsem šťasten,“ uvedl v závěru setkání David Krajíček.

