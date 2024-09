Než začalo samotné diskusní setkání, měli hosté možnost prohlídky skladových prostor a Fish hubu společnosti HOPI i s odborným výkladem. Debatu si přišli vyslechnout majitelé rodinných firem z celého Středočeského kraje.

Všichni přítomní se shodli, že je role manažerů pro chod rodinných firem klíčová, ale zároveň není jednoduché sehnat správné lidi, kteří budou souznít s myšlenkami zakladatelů a majitelů. V první části programu diskutovali Irena a Adam Valíčkovi z rodinné Advokátní kanceláře Valíček & Valíčková, MUDr. Luboš Kmeť, zakladatel kliniky Galen, a David Krajíček, zakladatel platformy Family Business Week.

Manželé Valíčkovi přinesli do debaty o benefitech a motivaci manažerů nové myšlenky postavené na právních základech. Dále se pak hovořilo o motivaci vrcholných zaměstnanců a nastavení odměn tak, aby byly účinné a efektivní.

„Na začátku podnikání děláte vše srdcem a nemáte často zkušenost s řízením firem. Vše se učíte vlastní zkušeností a víte, že bez kvalitních manažerů se neposunete. Profesionalizace firmy a motivace externích manažerů je tak pro mnoho zakladatelů firem velkou výzvou,“ řekl na úvod David Krajíček.

Benefity a smlouvy

„Není to jen o benefitech, ale manažer musí mít hlavně stejnou vizi. Majitel musí k sobě přivést správné lidi se stejnými hodnotami. Co se týče benefitů, tak jen připomenu, že mnohé nejsou z hlediska práva správně nastavené. Je důležité na to myslet a přemýšlet nad každým slovíčkem ve smlouvě,“ apelovala Irena Valíčková.

„Každého motivuje něco jiného. Někoho uznání, jiného finanční plnění, účast ve společnosti,“ pokračoval Adam Valíček a jeho manželka ho doplnila: „Oblíbeným benefitem bývá dovolená navíc a dny volna, ale i služební auto s možností využívání pro soukromé účely. Zajímavý benefit je poskytování právních konzultací pro zaměstnance třeba v oblasti rodinného práva.“

Výběr manažerů

David Krajíček pak připomněl myšlenky majitelů firem: „Každý majitel při nabíraní manažerů řeší, zda může předat plody své tvrdé práce někomu z venku. Pro rozvoj firmy je to nezbytné ale také velmi rizikové, když se výběr nepovede. Proto je potřeba výběrový proces nepodceňovat. Jako majitel si proto musím nadefinovat jasná očekávání v čase a číslech, čeho a do kdy má daný manažer dosáhnout. To s kandidáty sdílet a diskutovat o reálnosti a závazku k těmto cílům. Vybírat doporučuji minimálně ze tří kandidátů.“

Krajíček a Kmeť se shodli na tom, že u manažera je to tak jako u jiných zaměstnanců – „něco pro kapsu, něco pro srdíčko.“

„První moment je pochopit člověka, kterého máte motivovat, v čem je odlišný a jaké jsou jeho hodnoty, které chce slyšet, které uznává,“ připomněl David Krajíček.

Jak propojit neslučitelné role vlastník a manažer?

„Musíte toho člověka poslouchat, dostat se mu pod kůži a musíte se na vše podívat jeho očima. Každý člověk je propojení tří složek – fyzické tělo, hlava a duše. Chcete-li být úspěšný, musíte všechny tři složky u manažera nakrmit. V podstatě musíte udělat vše k tomu, abyste ho zčásti posadil do svého křesla. To nejtěžší je vytvořit pro srdíčko manažera jeho vlastní hnízdo. Dát mu úsek, za který bude zodpovědný. Pro majitele je těžké na to přistoupit, ale když se to povede, manažer začne svoji roli vnímat jako srdeční záležitost a pochopí vaši vizi,“ vysvětlil Luboš Kmeť.

Vazba k regionu

Ve druhé části setkání usedli na pódium ředitel Středočeského inovačního centra Pavel Jovanovič, David Piškanin z HOPI, Jaroslav Smetana ze společnosti Albixon a Jan Ondráček ze společnosti SOPO.

„Kvituji, že rodinným firmám záleží na atmosféře v daném místě. Je fajn, že se snaží vracet něco zpátky do ekosystému a třeba mnozí chodí přednášet o svých zkušenostech do škol,“ uvedl Pavel Jovanovič.

„Je důležité dbát o firemní kulturu, kterou tvoří zaměstnanci, manažeři, zakladatelé i majitelé. Očekává se, že rodinné firmy budou místními patrioty a budou se k regionu chovat pozitivně,“ podotkl Jaroslav Smetana, zakladatel firmy Albixon vyrábějící především bazény.

Debatovalo se i o zaměstnanosti ve Středočeském kraji, který je specifický tím, že obklopuje Prahu.

„Podnikáme i jinde v republice, ale sem jsme přilnuli, rodina tu podniká, s bráchou žijeme nedaleko. Logicky tak podporujeme třeba sociální sféru, ale i další oblasti. Zkrátka se snažíme být v místě dobrým zaměstnavatelem i sousedem,“ uvedl David Piškanin.

„Praha je zárukou toho, že se tu koncentruje větší množství zákazníků. Nevýhodou je nedostatek pracovní síly. I proto je třeba nabízet pracovní podmínky, které motivují naše lidi, a je důležité udržovat firemní kulturu,“ dodal Jaroslav Smetana.