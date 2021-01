Historická Fantova kavárna na pražském hlavním nádraží, kterou její nový provozovatel otevřel teprve v polovině loňského roku po pětiletém působení nadnárodního řetězce, bojuje o přežití. Důvodem je covidová epidemie, která má na svědomí úbytek cestujících na „hlaváku“ i nucené uzavření restaurací. K němu opět došlo 18. prosince.

Nový interiér Fantovy kavárny. | Foto: Hithit

Provozovatelé Fantovy kavárny se nyní snaží získat peníze skrze crowdfundingovou platformu Hithit. „Vaše finanční příspěvky budou použity na zaplacení nájemného a na výplaty zaměstnanců, abychom mohli dále pokračovat,“ píší ve vzkazu případným přispěvatelům. „Celková rekonstrukce do stávající podoby nás stála všechny úspory a my to nyní prostě nechceme vzdát,“ doplňují.