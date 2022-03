Pomocnou ruku jim podal Vlastimil Zelený, když nabídl svým zaměstnancům z Ukrajiny, že jim přiveze rodiny. Společně nyní žijí v ubytovně, každá rodina má svůj pokoj a když muži odejdou pracovat, ženy s dětmi zamíří do provizorní školky. „Zatím si to řídí maminky samotné,“ odpovídá Vlastimil Zelený na otázku, kdo dětem chystá denní program. Další z žen vždy vaří, někdy však udělají oběd už den předem na ubytovně.

Firemní školka je v rodinném domě na sádkách. Děti tam mají hračky, prostornou zahradu a spoustu odrážedel či jízdních kol. „Máme velkou zásobu výtvarných potřeb, ale i lega a jiných věcí,“ vyjmenovává iniciátorka pomoci Lucie Zelená. Uvnitř je přitom příjemné teplo. „Už deset let topím všude jen dřevem, vůbec nepoužívám plyn. Je to moje válka s Putinem a dřív se mi všichni smáli,“ říká Zelený.

Gazdík: Pro české i ukrajinské děti bude ve školách dost míst. Zvýšíme kapacity

Kapacita školky je zhruba patnáct dětí. Na jaře, kdy bude možnost trávit čas venku, to může být i více. „Zítra přijede ještě jedna maminka s dítětem z Luk nad Jihlavou. Máme představu, že pokud by v Brtnici nebo okolí byly i jiné maminky s dětmi z Ukrajiny, mohou také přijet,“ nabízí Vlastimil Zelený.

Pokud bude potřeba, mohla by do školky přijít zaměstnankyně firmy Start Zelený, která už dlouhodobě žije v Česku, dříve ale jedenáct let učila na základní škole na Ukrajině. Kromě toho ještě jedná s brtnickou školkou a školou.

Komunikace není úplně snadná, i když Vlastimil Zelený s úsměvem říká, že ženy umí česky lépe, než on ukrajinsky. „Zapojíme ruce, nohy a dáme to do kupy,“ rozesměje se při otázce na dorozumívání a pokračuje už vážně: „Ale s holkami se dá domluvit, všechny mají snahu se velmi rychle učit. Je to až obdivuhodné, co všechno za pár dní stihly.“ Děti si mezitím v klidu malují, na stole jsou již hotové obrázky k Mezinárodnímu dni žen, ten znají i na Ukrajině. Častým motivem jsou také ukrajinské vlajky.

Lucie Zelená pak pomáhá ženám i dětem zajistit vše potřebné na úřadech. „Všechny už mají vyřešené papíry. Začínáme řešit lékaře, aby byly v evidenci,“ říká v úterý před polednem. Některé ženy přitom už pracují. „Dovezli jsme je, ony se vyspaly a první, na co se ptaly bylo, jestli bude práce. Ony se neptaly, jestli bude sociální dávka, ale jestli bude práce,“ oceňuje Vlastimil Zelený s tím, že některé ženy uklízí ve firmě, jedna našla práci v kuchyni brtnické restaurace.

Zásadní otázkou přitom je, jak dlouho a jestli vůbec tady rodiny zůstanou. Pět žen by se chtělo vrátit, až se situace uklidní. „Jsem vděčná a moc ráda, že tady můžeme být. Ale chtěla bych, aby doma bylo zase dobře a my mohli žít na Ukrajině. Nikdo teď neví, co se bude dít,“ říká jedna z maminek, Viktorie. V jejím hlase se mísí nadšení a dojetí z pomoci od druhých a strach z budoucnosti její země.

„Charkov je v ruinách,“ podotýká jedna z žen, která už nemá kam se vracet. „Natali byla v Charkově po dobu, kdy tam byly výbuchy. Byly s dcerou schované ve sklepě a my jsme dlouho čekali, až budou mít možnost se k nám dostat. Byla jsem strašně ráda, když jsem se dozvěděla, že jsou v autě švagrové a jedou k nám,“ líčí Lucie Zelená.

Dva týdny války: Ruský blitzkrieg nevyšel, z popírání se stal na Ukrajině vzdor

Cestou pro rodiny také Zelení dovezli na Ukrajinu humanitární pomoc, sbírku uspořádali spolu s městem Brtnice a dobrovolnými hasiči z Panské Lhoty. Místní chtějí pomáhat i nadále. „Všichni jsme se semkli a každý nabízí, co umí. Někdo dopravu, někdo oblečení, taky přišla nabídka, aby se děti chodily večer koupat k jedné rodině, která si nedávno pořídila novou vanu,“ vyjmenovává namátkou Lucie Zelená. Děti už byly také v jihlavské zoo.

Budoucnost je nyní nejistá. Zatím se rozhodly dvě rodiny z Charkova, že už chtějí na Vysočině zůstat. Plánují přestěhovat se do bytu, ženy si najdou zaměstnání, děti začnou chodit do školy. Jazyková bariéra by nemusela být velký problém. „Učí se hrozně rychle, každý den umí nová slovíčka,“ chvílí děti závěrem Lucie Zelená.