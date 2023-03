S rozmachem umělé inteligence se hodně diskutuje budoucnost lidské práce. Dle odhadů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj by mohlo být ohroženo až 14 % pracovních míst.

Ilustrační foto | Foto: Piqsels

Data asociace ABSL, která v ČR sdružuje firmy z oboru podnikových, IT a zákaznických služeb, však ukazují, že v některých oblastech umělá inteligence naopak pomáhá firmám růst, a to i počtem zaměstnanců.

V tomto relativně mladém oboru působí v Česku zhruba 400 firem, v nichž pracuje již bezmála 160 000 zaměstnanců. Průzkum trhu, který oborová asociace ABSL zrealizovala, naznačuje pro nadcházející období další růst s tím, že hlavním akcelerátorem budou právě technologie.

Deník přináší čtenářům příběhy úspěšných českých podnikatelů

„I když už nečekáme tak dynamický rozmach jako v uplynulých letech, kdy jsme prakticky každý rok rostli dvouciferným tempem, obor se bude nadále rozšiřovat, a to jak co do šíře poskytovaných služeb, tak i počtem zaměstnanců. Z pohledu ekonomického přínosu však půjde o růst mnohem dynamičtější než dosud, a to zejména kvůli zaměření na práci s vyšší přidanou hodnotou,“ říká ředitel ABSL Jonathan Appleton.

Do ČR už podle něj nemíří jednoduchá transakční práce, jako je například evidence faktur nebo koordinace logistiky, ale vysoce kvalifikovaná odborná práce, k níž patří výzkum a vývoj, datová analýza, digitalizace firemních procesů či inovace. Dle předpokladů ABSL je obor na dobré cestě do roku 2030 vzrůst o dalších 90 tisíc pracovních míst.

Kvalifikace hlavním motorem růstu

Hlavním motorem rozmachu je pak již zmiňovaná adopce technologií. Kromě robotické automatizace procesů se ve stále větším měřítku v sektoru uplatňuje i rozpoznávání psaného textu. Téměř třetina center dostala do fáze ostrého provozu chatboty, čtvrtina využívá umělou inteligenci, pětina strojové učení, stejný podíl i technologie pro automatické zpracování přirozeného jazyka a 17 % rozpoznávání videa či obrazu.

„Asi největší boom aktuálně zažívá umělá inteligence. Z našich dat vyplývá, že centra, která nasadila umělou inteligenci, rostou dokonce dvojnásobným tempem, než kolik činí oborový průměr. Umělá inteligence totiž umožňuje zlepšit produktivitu a efektivitu práce,“ komentuje Jonathan Appleton s tím, že využívání umělé inteligence vytváří celou řadu nových pracovních pozic, například v oblastech jako je vývoj softwaru pro AI, datová analýza a řízení projektů v oblasti umělé inteligence.

Stovky služeb a procesů

Do budoucna lze očekávat ještě širší rozmach technologií, které umožní centralizovaně poskytovat daleko více podnikových služeb. Zatímco před dvaceti lety, kdy se obor začal v ČR etablovat, se centra orientovala zejména na základní finanční služby a procesy, dnes se v centrech poskytují služby v desítkách oblastí a zpracovávají stovky procesů – od řízení vzdělávání zaměstnanců nebo přípravy pracovních nabídek a smluv v HR, přes plánování tras a dodávek v logistice, až po prediktivní analýzu, právní služby či bezpečnostní audity. K novým směrům pak patří například i oblast ESG, a to jak z pohledu auditů, tak i z hlediska zavádění nových procesů a reportingu. Rozsah poskytovaných služeb plánují v následujících dvou letech rozšířit dvě třetiny center.

Nové formy práce

V příštím období se podle předpovědi ABSL dočkáme také dalšího rozmachu nových forem práce. Už nyní je obor synonymem flexibility práce, kdy lidé mohou pracovat kdykoliv a odkudkoliv.

Očekává se však větší rozmach sdílených pracovních míst, nárůst alternativních úvazků a zájem o spolupráci s nezávislými odborníky na volné noze či o projektovou spolupráci. Dosud v oboru zkrácený úvazek nebo formu externí spolupráce využívá 14 % všech pracujících, jejich podíl by se měl do roku 2030 zdvojnásobit.