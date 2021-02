Právě práce ve Výzkumném ústavu ovocnářském jeho rodiče do Holovous kdysi přivedla a Radek svou holovouskou krev nezapře. Rodinné tradici dělá čest. V Šachově začal s manželkou před 16 lety budovat a provozovat ekofarmu Bílý mrak. "Byl to můj nápad. Začali jsme vysazením starých odrůd. Myslel jsem, že budu dělat spíš krajinotvorbu, hospodařit jsem ani nechtěl. Jsem vzdělaný v oboru ekologie a chtěl jsem dělat něco praktického, ne úředníka jako dřív," vzpomíná Radek.

Susovi si pořídili ovce a postupně své hospodaření rozšiřovali. Založili sady v Šachově a pronajali si sady u Luže na Chrudimsku. Například odrůd slivoní mají dnes přes 30, jabloní ještě více. Ovoce zpracovávají na mošty a prodávají i čerstvé do obchodů a dalším zájemcům. A pěstují také zeleninu, vedle tradiční i méně známé topinambury.

Jak říkají, aby mohli nabídnout svoji úrodu ve vysoké kvalitě a bez použití chemického ošetřování, jsou třeba zkušenosti. "Mošty děláme v biokvalitě. Vypěstovat něco v biokvalitě je samozřejmě mnohem složitější, je to všechno ruční práce," upozorňuje Marta.

Více o farmě na www.bilymrak.cz

Ale ačkoli se to nezdá, i do tohoto ráje doléhá stín koronakrize. A to nejen kvůli sníženému odbytu do restaurací, které zůstávají zavřené a jsou odkázané jen na "okénkový" prodej. Vládní opatření ekofarmu nejvíce zasáhla v ubytování.

"Když dorazila skupina 25 lidí, tak to je něco jiného, než když se u nás ubytují tři řemeslníci. A ti řemeslníci přijedou jen ve všední den. Lidé sem jezdili také na semináře, cvičila se tu jóga, školily se tu maminky na rodičovské dovolené, máme tu i velmi prostornou společenskou místnost. Ty skupiny si odsud automaticky chtěly něco odvézt. Byli to nejlepší zákazníci a vraceli se k nám," posteskla si Marta.

Podnikatelům pak nepomáhá ani to, že se k nim informace dostávají se zpožděním. Susovi poukazují například na to, že pokud chtějí kompenzace za uzavřené ubytování, jsou nuceni k dalším úvazkům: "Jako je například certifikace od Asociace hotelů a restaurací, která je spojená s dalšími výdaji. Nebo jim díky tomu přibyla k jinému papírování pravidelná hlášení Českému statistickému úřadu o počtu obsazených pokojů a druhu hostů."

Na Susovy a možná i jiné rodiny v malých obcích navíc nyní dopadá špatné pokrytí internetovým signálem, protože nejen všechna hlášení musí být posílána přes datové schránky a různé portály, internet samozřejmě potřebují i pracující hosté a děti na distanční výuce.

Přes všechny těžkosti ale Martu ani Radka provozování ekofarmy neomrzelo. Těší se, až se život vrátí do "normálnějších" kolejí, že se jejich klienti zase vrátí a těší se na nové. "Snad bude farma opět oblíbeným místem nejen pro pořádání svatebních slavností, ale i pro zajímavé skupiny, které svým programem a přístupem nabíjí i nás, " doufá Marta.