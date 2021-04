K samotné výplatě dochází v takovém případě přes pobočky tzv. vyplácející banky, které Garanční systém finančního trhu předá příslušné podklady a prostředky. Dosud byla v této roli Česká spořitelna, nově je to Komerční banka.

Změna proběhla k 20. dubnu.

Od tohoto dne je Komerční banka připravena na pokyn GSFT prostřednictvím svých poboček provést výplatu náhrad vkladů, pokud v budoucnu Česká národní banka oznámí platební neschopnost některé finanční instituce z vyjmenované skupiny.

Renáta KadlecováZdroj: gsft.cz

„Naposledy se náhrada vkladů vyplácela v roce 2016. Šlo o zákazníky banky ERB. Garanční sytém finančního trhu tehdy vrátil klientům přes 3,5 miliardy Kč,“ řekla pro Deník jeho ředitelka Renáta Kadlecová.

Jak výplata probíhá? Velmi rychle.

Náhradu za vklady až do výše sto tisíc eur (v přepočtu) si klient může vyzvednout už za sedm pracovních dní od oznámení krachu. Výplata organizují vybrané pobočkz vyplácející banky, a to po dobu tří let.

Každý obdrží i dopis

Nově je možné žádat o výplatu náhrady i korespondenčně, a to ve formuláři s ověřeným podpisem. Pokud by došlo ke krachu finanční instituce, zákazníci budou o zahájení výplaty náhrad informováni dopisem zaslaným na adresu trvalého bydliště podle evidence zkrachovalé instituce.

V něm bude popsán způsob vyplácení i výše náhrady. Informace zájemce najde i na internetové adrese www.garancnisystem.cz a ve sdělovacích prostředcích.