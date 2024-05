Gól pro krásu a zdraví. Notino se propojuje s mistrovstvím světa v ledním hokeji

Společnost Notino, největší evropský prodejce kosmetických produktů, spojuje síly s blížícím se Mistrovstvím světa IIHF v ledním hokeji, které se po devíti letech vrací do České republiky. V rámci oficiálního partnerství představuje koncept Beauty of the game, kterým propojuje zdánlivě neslučitelné světy, a to krásy a sportu.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora