V té době byl dnes 20letý podnikatel sám „fotobankéř“ a chtěl si ulehčit práci. Nejdříve si proto napsal několik jednoduchých malých programů, které automatizovaly vždy jednu část konkrétní činnosti. Později z toho vznikla celá aplikace.

„Již nemusíme přemýšlet o tom, proč investujeme tolik času, kdy přispíváme do fotobanky. Aplikace tak nyní slouží fotografům a grafikům, kteří prodávají své výtvory na tržištích jako je například www.shutterstock.com. V první řadě je to bezpečné uložiště. Umí odesílat soubory do fotobank k prodeji, generovat klíčová slova pomocí umělé inteligence a podepisovat elektronické smlouvy s modelkami a modely. Šetří jim to obrovské množství času,“ přiblížil výhody appky Michal Doubek.

Po úspěšném začátku podnikání dal s kamarády dohromady tým a rozjel vývojářskou agenturu 4Lynx. „Děláme na velmi zajímavých projektech a práce je dost. Možná jste mohli vidět náš web sbírky na Bohosudovské varhany - www.varhanybohosudov.cz, přes který se nám podařilo za půl měsíce vybrat více než 100 000 korun,“ říká spokojeně s tím, že v hlavě má pár dalších dobrých nápadů, na které zatím ale není čas. Jednou z nich je třeba oblast fintechu, tedy finančních technologií s tím, že primárním cílem bude aplikacemi oslovit širokou veřejnost. „Musí na to ale být čas a firma si do té doby musí uspořit rozumný kapitál.“

Snem je vybudování IT firmy

V budoucnu by chtěl v Teplicích založit velkou IT firmu. Už jen proto, že na severu je podle jeho slov spousta talentovaných studentů. „Ti ale nyní odcházejí do Prahy nebo do Brna, což je škoda a ztráta pro celý region. Na druhé straně je tu velká nezaměstnanost, obory s malou přidanou hodnotu. Vidím tu proto velký prostor pro rekvalifikace, a ačkoliv si lidí myslí, že naučit se programovat je těžké, zvládne to každý, kdo má vůli. Máme také blízko do Německa, které IT outsourcuje právě k nám,“ vysvětluje Michal Doubek. Ústecký kraj má podle jeho mínění skvělé výchozí podmínky a s dobrým přístupem tu může vzniknout opravdu něco velkého.

Hlavu si čistí sportem

Volného času Michal moc nemá, přesto se snaží svojí práci a koníčka kombinovat hlavně se sportem. „V zimě se zavřenými gymy to sice moc nejde, ale třeba v létě mám nejradši longboard nebo kolo. Jezdím na zatopený lom Milada u Ústí, kde je krásně. Hodně času trávím také s přáteli, s nimiž rád jen tak posedím. Hrajeme deskovky nebo si prostě povídáme,“ vypráví s úsměvem.

Michal sice pochází z Krupky, ale v Dubí má většinu přátel a studoval tam. Z Teplicka se zatím, jak říká, hnout nemíní. „Mám to tu rád a podniká se mi tu dobře. V budoucnu bych se rád vydal na nějaký čas do Silicon Valley, kde bych chtěl pracovat v některé technologické firmě a přivézt si s sebou jejich zkušenosti k nám,“ doplnil vítěz několika prestižních soutěží, v nichž uplatnil svůj talent. Jde například o titul v krajském kole T-Mobile Rozjezdů pro začínající podnikatele, rovněž 1. místo v soutěži FestUp pořádané Inovačním centrem Ústeckého kraje – ICUK či zisk stříbrné pozice jako Inovační firma roku 2019 pod záštitou Ústeckého kraje.

Appka jako cloudová platforma vytěží a automaticky distribuuje fotografie do všech systémů a zároveň umožňuje provázat fotografie se smlouvami. Její výhodou je, že běží na vzdálených serverech na internetu a uživatel ji tak většinou nemusí instalovat. Je jednoduchá, bezpečná a nezabere žádné místo na disku.