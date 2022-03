„Když jsme se v roce 2019 rozhodovali, jestli Formanku koupit, řešili jsme dilema, zda má hospoda fungovat pod záštitou města. Na druhou stranu jsme si říkali, že pokud ten objekt nezachráníme jako restauraci, může se z něj stát ubytovna,“ popisuje motivaci, proč se místní samospráva ujala opuštěné hospody, starosta Hanušovic Marek Kostka.

Vedení radnice však stálo před otázkou, jak provoz udržet ekonomicky. Jen mzdy personálu by měsíčně vyšly skoro na sto padesát tisíc korun. Záhy přišly koronavirové uzávěry, které zkomplikovaly i variantu pronájmu.

Starosta: Je důležité to zkusit

Radnice nakonec vsadila na experiment: samoobslužný provoz. „Hospoda jako je tato možná nikde v České republice není. Existují venkovní výčepy, ale vnitřní prostor nikdo neřešil. Jsme první a je důležité to zkusit. Pokud se to dobře uchopí a lidem se to vysvětlí, jsem přesvědčený, že to může fungovat. Lidem říkám: otevřené to bude jen tak dlouho, dokud si to dokážete udržet otevřené vy sami, pokud si to nebudete ničit,“ říká starosta Kostka.

Platíte kartou nebo čipem

Hospoda funguje na bázi moderních technologií. Kávu, nealko, pivo, cukrovinky, nebo třeba drobné občerstvení si hosté zakoupí ve výdejních automatech nebo v samočepech. Zaplatí buď platební kartou nebo speciálním čipem vystaveným městským úřadem, na který si nabijí kredit.

Bezhotovostní platby jsou i prevencí vůči tomu, aby se do Formanky stahovali alkoholici či drogově závislí. Takoví lidé obvykle nemají bankovní účet a bezhotovostní platby jsou pro ně nedostupné. Lokál ostatně není bez dozoru. Kvůli bezpečnosti jsou zde instalované kamery a do hospody dochází i člověk, který například mění bečky s pivem a kontroluje, zda je vše v pořádku.

Jako místo k setkávání

Důležitou motivací při úvahách o vzkříšení Formanky bylo zachovat lidem místo k setkávání. Sloužit má i jako komunitní centrum. Po ranním nákupu si sem mohou přijít na kávu senioři, po práci lidé v produktivním věku, v pátek večer mladí, kteří se vrací ze škol. Lákadlem přitom není jen pivo nebo příjemné prostředí. Příchozí si mohou zahrát šipky, fotbálek, kulečník nebo bowling. K dispozici je i jukebox.

„Věřím, že pokud dáme lidem důvěru, může to celé fungovat,“ uzavírá Marek Kostka.