Bez nároku na jakoukoliv odměnu proto sestavil portál Hledáme řidiče, v němž mohou firmy jednoduše a hlavně zdarma zadat inzerci, a zájemci o práci šoféra si tak mohou vybrat z přehledné nabídky.

Pane Kudrno, co vás vedlo ke zřízení portálu Hledáme řidiče.cz?

V poslední době řeším spoustu věcí nákupem s dovozem, využívám e-shopy a podobně. Výhoda je, že nemusíte mezi spousty lidí, a snížíte tak možnost nakazit se koronavirem. Co lze, tak si objednám a nechám dovézt. Viděl jsem poměrně dost příspěvků o tom, jak firmy hledají někoho, kdo by jim rozvážel třeba jídlo z restaurací, různé produkty z jejich obchodů. Proto jsem si řekl, že by bylo fajn něco vytvořit a tak vznikla stránka www.hledame-ridice.cz.

Zdroj: archiv Roberta KudrnyNa koho projekt cílí, komu by měl nejvíce pomoci?

Spousta podniků se přeorientovala na rozvoz, aby nemusely zavřít a nepřipravily tak o práci své zaměstnance. Cílem projektu je tedy pomoci najít nové pracovní síly pro všechny. Můj projekt má za úkol pomoci jak firmám a živnostníkům, tak lidem, kteří jsou momentálně bez příjmů, nebo si chtějí přilepšit brigádou.

Inzerce je bezplatná, kdo tedy hradí náklady na provoz portálu?

Inzerci jsem založil zcela bezplatně pro všechny. Jinde musíte za vytvoření inzerátu s nabídkou práce zaplatit. Tvorbu stránek mám jako svůj koníček. Není to nic profesionálního. Třeba při tvorbě této inzerce jsem se přiučil z manuálů i něco o programování. Provoz si hradím sám. Mám pár nápadů. Pokud bude mít portál úspěch, pustím se do nich.

Máte už za sebou nějakou jinou zkušenost s dobročinností? Pomáháte pravidelně, nebo je to spíše nahodilé?

Pomáhám spíše nahodile. Třeba darování starého oblečení na charitu nebo hraček či plyšáků dětem. Mám teď připraveno poměrně dost plyšáků pro nemocnici, jen počkám, až se současná situace kolem koronaviru trošku uklidní.