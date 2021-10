Hlasová analýza pomáhá například při zjišťování míry nespokojenosti v hovoru. Když je klient velmi naštvaný a používá spojení typu, že by služby nedoporučil nebo dokonce vyhrožuje soudem, hlasová analýza dokáže takový hovor detekovat a oddělení klientského centra může včas reagovat a problém vyřešit.

Miroslav Zborovský, ombudsman klientů, Home CreditZdroj: HC„Po skončení telefonátu se hovor přepíše do textu a během několika minut proběhne jeho analýza, která na základě klíčových slov a jejich kombinace určí, proč klient volal, zda se jednalo o stížnost nebo, zda se jednalo o nabídku konkrétního produktu,“ uvádí ombudsman klientů Home Creditu Miroslav Zborovský.

Společnost Home Credit má kompletní dohled nad všemi hovory, který není možné zajistit poslechem malého množství vybraných telefonátů. To přináší výhody jak na straně zákazníka v podobě lepšího zákaznického servisu, tak na straně klientského centra, kterému pomáhá efektivněji řešit a reagovat na klientovu situaci.

