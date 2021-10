„Hostinský přece není od toho, aby něco takového kontroloval. Nemám na to ani právo,“ reagoval Martin Macek, který má provozovny na Svatém Kopečku. „Je to kompetence policie a hygieny, aby vymáhala dodržování platných opatření. Nebudu kontrolovat bezinfekčnost,“ reagoval hostinský.

František Lorenc, který v Olomouci provozuje vyhlášené podniky Drápal a U Mořice, s tím naopak nemá problém. Připomněl, že doklad o bezinfekčnosti by u sebe měli lidé nosit běžně už řadu měsíců, protože je vstupenkou do kin, divadel, posiloven, bazénů a potřeba je při cestách do zahraničí.

„Byl jsem v poslední době v zahraničí, v Rakousku, Německu, Moldávii, všude to vyžadovali a nikde s tím nebyl sebemenší problém. Co je na tom složitého: jdu do hospody, prokážu bezinfekčnost, vyřízeno. Zabere to tři sekundy. Nikoho to nemůže zdržovat,“ reagoval František Lorenc.

Ohledně zpřísněného opatření týkajícího se restaurací, klubů, diskoték a podobných provozoven již měl poradu se zaměstnanci v obou provozovnách a na novinku podle něj budou podniky připraveny.

„Pokud host nebude ochoten ukázat bezinfekčnost, řekneme mu, ať se nezlobí, že takto ne. Větší skupinky, které mají rezervace, budeme obvolávat, ať jsou na to připraveni. Měli bychom se už konečně někam posunout,“ poznamenal František Lorenc.

Kontroly nemusí být u vstupu

Majitelé a provozovatelé hospod, restaurací a barů mají od 1. listopadu kontrolovat, zda jsou jejich hosté očkovaní, mají platný test na Covid-19 nebo maximálně do šesti měsíců prodělali infekci. Doposud byla zodpovědnost na hostech a kontrola jejich bezinfekčnosti na hygieně a policii.

Hostinský podle nařízení nemusí provádět kontrolu přímo při vstupu. Bez potvrzení bezinfekčnosti by však neměl hosta obsloužit. Pokud přijde hygiena či policie, riskuje na místě pokutu do 10 tisíc korun. Postih hrozí oběma.

Respirátor všude, i v práci

Již od 25. října také dojde k rozšíření povinností, kdy je nutné používat respirátor. Nově budou při hromadných akcích ve vnitřních prostorech povinné vždy bez ohledu na počet účastníků. Dosud omezení platilo pro akce od 10 osob výše.

Na pracovišti nebude nutné nosit respirátor jen v případě, že zde bude pracovník sám.

Od listopadu se pak rovněž změní platnost PCR testů ze 7 dní na 72 hodin, u antigenních testů pak ze 72 hodin na 24. Preventivní testování bude nově hrazeno omezeným skupinám obyvatel.