Po rychlém uzavření téměř všeho v polovině března loňského roku přišlo léto s relativně normálním provozem. Slovo relativně je obzvlášť u restaurací na místě, neboť (nejen) v Karlíně výrazně ubylo turistů, často využívajících k ubytování platformu Airbnb, ale i zaměstnanců okolních kanceláří, kteří stále hojně pracovali z domova.

Následovalo další uzavření v polovině října, krátké otevření v prosinci a od té doby jsou restaurace, hospody a bary „mrtvé“. Samozřejmě s tím, že mohly mít otevřené výdejní okénko především pro prodej jídla, neboť k mnoha dalším zákazům v nouzovém stavu se přidal ten, který nepovoloval konzumaci alkoholu na veřejnosti.

Bába už je v novém hávu

Hospůdka U báby v ulici Za Poříčskou bránou otevřela okénko až na začátku posledního dubnového týdne. Jelikož se zde nevaří, dříve by to nebylo moc smysluplné. Štamgasti i kolemjdoucí si tak mohou koupit třeba pivo do PET lahve nebo si jej dát v kelímku na parapetu, samozřejmě za dodržení rozestupů a všech hygienických opatření.

„Dobu, kdy jsme museli mít zavřeno, jsme využili ke kompletní rekonstrukci toalet, nové výmalbě interiéru a spoustě dalších drobných prací, které by se za běžného provozu nedaly uskutečnit,“ říká nájemce Tomáš Treu.

Ten Hospůdku U báby převzal začátkem října loňského roku, dohromady tak měl od té doby otevřeno zhruba měsíc. „Uvidíme, kdy se opatření zase uvolní. Potřebovali bychom, aby se mohlo opět sedět v provozovně, zahrádku zde totiž mít nemůžeme,“ doplňuje muž, který dříve provozoval vyhlášenou hospodu U Fandy v obloucích Negrelliho viaduktu.

Hamburk jede, zvýšil otáčky

Restaurace Lokál Hamburk na Karlínském náměstí má sice vyšší ceny, ale je vyhlášená výborným plzeňským pivem a kvalitní kuchyní. I proto se z ní stalo módní místo, kdy v některých kruzích platí heslo „kdo nechodí do Lokálu, jako by nebyl“.

Výdejní okénko bylo v provozu po celou dobu platnosti omezujících opatření. A to jak pro jídlo, tak pro pivo. Na zlatavý mok se podnik pyšnil kolekcí PET lahví s držátkem a vlastním logem v různých velikostech. Od klasického půllitru až po dvoulitrovky. Lahve dokonce vybavoval termoizolačním návlekem, aby pivo nezteplalo.

Takže v teplejších dnech okolo restaurace a v přilehlém parku postávala či na lavičkách posedávala spousta lidí dopřávajících si potěšení z čepovaného piva.

Od konce nouzového stavu zde pivo čepují i do skleněných půllitrů, během teplých večerů pak vzhledem k velkému počet zájemců bývá problém projít po přilehlém chodníku.

Indian Aroma: krach a dluhy

Kdysi vyhlášená restaurace U Kazdů v Křižíkově ulici naproti bývalým kasárnám tlak omezení nepřežila. Po změně nájemců se původně přejmenovala na Zlatý král U Kazdů a skončila jako Indian Aroma.

Jak název napovídá, Indové zde nabízeli svou kuchyni, pivo Staropramen měli tankové. I oni se snažili po celou dobu provozovat výdejní okénko, svá jídla dokonce sami rozváželi. Ani to však zřejmě na uživení a nájem nestačilo.

„Už delší dobu nám dlužili nájemné. Že je něco hodně špatně jsme zjistili, když náklaďák odvezl tanky na pivo a výčepní zařízení,“ říká syn majitele domu. Potom zmizelo i veškeré vybavení hospody. „Telefony nezvedají, na e-maily ani vzkazy do datové schránky nereagují,“ dodává.

Nyní se snaží do svých prostor sehnat nového nájemce. V současné krizi pohostinství to pro obrovské prostory s nádhernou zahrádkou ve vnitrobloku nebude jednoduché. „Několik zájemců už ale máme. Budou si muset dát do pořádku kuchyň a provoz dovybavit. I od výše investice se pak bude odvíjet výše budoucího nájemného,“ uzavírá syn majitele objektu.