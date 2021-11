„Jsou to další klacky, které hospodským vláda hodila pod nohy,“ míní prezident Českomoravského svazu minipivovarů Michal Voldřich. Podle něj si teď mnoho lidí rozmyslí, zda vůbec svoji oblíbenou hospůdku navštíví: „Už teď lidé ze strachu nechodí a teď se jim to ještě ztíží.“

Východiskem z celé situaci by podle Voldřicha, který celou věc diskutoval i s Českým svazem pivovarů a sladoven, byla finanční kompenzace ze strany státu. „Žádáme nejen o částečnou kompenzaci vztaženou například na průměr podzimních tržeb z let 2018 a 2019, ale i o sladění vládních opatření, včetně přenesení odpovědnosti za svoji bezinfekčnost na občany, a nikoliv na vyčerpanou podnikatelskou sféru,“ zlobí se Voldřich.

S kompenzacemi souhlasí i prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek. „Každé takovéto opatření přináší snížený zájem hostů. A teď, v době, kdy stát přestává proplácet i laboratorní testy, je to další snížená motivace,“ míní Stárek. Podle něj by měl stát otevřít otázku kurzarbeitu či nového programu Antivirus pro restaurace a hotely.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) však kompenzace za lustraci hostů odmítá. Minulý týden hospodám vzkázal, že kontrolu provádějí i restaurace v zahraničích a žádné finanční bonusy od státu za to nedostávají.

Seznam štamgastů? Nemožné

Pivovarníci příliš nevěří ani nápadu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO), aby se odbavení stálých hostů v hospodách zrychleně provádělo na základě „seznamu očkovaných hostů“, který by si hostinský vytvořil. Takový nápad naráží na pravidla ochrany osobních údajů, takzvané GDPR. „Jakékoliv seznamy jsou v době GDPR velmi ošemetné,“ potvrzuje šéf pivovarníků Voldřich.

Za pravdu mu dává i Petr Štětka z poradenské společnosti Moore Advisory. „V případě, že by restaurace vytvářely seznamy naočkovaných, je s tím spojena velká řada úskalí a rizik. V tomto případě se restaurace stává správcem citlivých osobních údajů a musí dodržet vše, co ukládají pravidla GDPR.“ Podle něj by bylo například nutné si od štamgastů vyžádat souhlas se zpracováním osobních údajů, informovat je, co se s jejich osobními údaji bude dít, a tyto údaje řádně zabezpečit.