Nejvyšší dosavadní tržby letošního roku podle něj restauratéři prozatím utržili o víkendu 25. až 27. března, kdy do restaurací přišlo zároveň nejvíce zákazníků od začátku roku. Obstojně si vedl i třetí a druhý březnový víkend a valentýnský víkend v únoru. Nejnižší tržby i návštěvnost podniky naopak zaznamenaly v průběhu měsíce ledna.

Žádné výkyvy

„Zajímavé je, že restaurací se na rozdíl od maloobchodu a služeb nijak nedotkla válka na Ukrajině. V týdnu, který následoval po ruské invazi, došlo ve službách k mezitýdennímu poklesu zákazníků o 47 procent a propadu průměrných tržeb o 45 procent. Vyplývá to z dat terminálů SaltPay, které firma vedle restaurací poskytuje také například do kadeřnictví, barber shopů, květinářství a beauty salonů nebo dalším obchodníkům v oblasti maloobchodu. Data z restaurací bezprostředně po invazi ani v následujícím týdnu však nevykazují žádné výkyvy, které by se lišily od běžného stavu v únoru a březnu,“ přiblížil dále Igor Třeslín.

Přestože se na první pohled může zdát, že restaurace jsou z nejhoršího venku a rostou jim tržby, realita je přirozeně o něco složitější. Pokud tržby pro lepší srovnání očistíme o inflaci, která v prvním čtvrtletí činila v průměru necelých 11 procent, tržby podniků budou rázem nižší. Rostou ceny potravin, energií i dalších dodavatelských služeb a zboží.

„Restaurace proto musí také zdražovat, neznamená to ale, že by vydělávaly více. Kvůli dlouhotrvajícím restrikcím vlády provozovatelům vznikly za uplynulé dva roky extrémně velké ztráty, často vyčerpali své vlastní finanční rezervy, museli propustit část personálu (pokud jim neodešel sám), omezit nabídku nebo otevírací dobu. Přirozeně jsou na tom lépe ti, kteří začali prodávat online a snažili se přizpůsobit,“ dodal ještě Igor Třeslín.