Hotely i restaurace mají problém: Chybějí jim kuchaři i číšníci

Číšník, servírka, kuchař, ale i zedník či uklízečka. To jsou aktuálně profese, které nejvíce hledají zaměstnavatelé například na Karlovarsku. Potvrdila to ředitelka Úřadu práce Karlovarského kraje Alice Kalousková. Situace je ovšem, co se týče profesí ve službách, podobná v celé republice a viník má společné jméno - covid 19.

Kuchař. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Veronika Hošková