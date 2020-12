„Pro naši rodinu je to skoro obřad. Stromek vždy vybíráme společně s dětmi a klidně u toho strávíme i hodinu,“ říká Jarmila Bláhová z Kutné Hory.

Už teď se obává, že tento rok bude do prodejních ohrad vpouštěno jen pár lidí najednou a že se u vstupu budou tvořit dlouhé nervózní fronty. V minulých letech se totiž podle zkušeností většiny prodejců koncentrovaly nákupy stromků zhruba do posledních dvou předvánočních týdnů. Pokud by to tak mělo být i letos, reálně hrozí, že se kvůli omezením stane nákup stromku pro lidi martyriem.

A jak je to se samotnými vánočními stromky? Nejoblíbenějšími na našem trhu jsou kavkazské jedle, výslovně ty, které jsou dováženy z Dánska. Jsou totiž známé svěží vůní, pravidelnou a hustou korunou a tím, že vydrží velmi dlouho čerstvé. Bude jich letos dostatek?

„Jsme zavaleni objednávkami z celé Evropy. První kamiony jsme už vypravili, ale zatím netuším, zda nedojde k nějakému zdržení a zda se nám podaří všechny objednané stromky dopravit na místa určení vzhledem k pandemické situaci v Evropě,“ popisuje Frederik Jensen, jeden z dánských pěstitelů, který své kavkazské jedličky posílá například i tuzemskému Mountfieldu.

Tisková mluvčí této společnosti Kateřina Böhmová je trochu optimističtější. Zatím o dodávky strach nemá.

„Prodej dánských kavkazských jedliček už jsme zahájili. Na nejbližší dny máme zajištěno dostatečné množství stromků a děláme taková opatření, aby se k nám všechny objednané stromky dostaly co nejdříve. Doufám, že nedojde ke zdržení dodávek vzhledem k situaci v Evropě. Předvídat v tuto chvíli opravdu nedokážeme,“ dodává Böhmová.