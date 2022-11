„Všechno potřebuje svůj čas a my ho husám dopřáváme, stejně jako přirozenou potravu i výběh. Původně jsme začínali s pár kusy, ale poptávka rostla. Chodili přátelé a známí. Chov jsme později rozšířili na pět set kusů a vloni měli pětinásobek,“ potvrzuje Tomáš Jelen. Přestože je o zdejší produkty a nejen husy, velký zájem, farmář je letos opatrnější.

Za svatomartinské menu si Češi připlatí. Ceny ženou nahoru drahé husy i energie

„Housat jsme vzali jen patnáct set. Přece jen bylo zřejmé, že ceny půjdou nahoru a musíme vše promítnout do energií a platů zaměstnanců. Řekli jsme si, že raději nemít, než aby nám husy zbývaly,“ konstatuje farmář, který provozuje prodej ze dvora, kde kilo husy vyjde na 290 korun

Podle toho, jak je u prodejního pultu živo, je patrné, že opravdové gurmány cena neodradí. Například Marie s Josefem z Bořanovic netroškaří a na nákup hus dorazili s dětskou vaničkou. „K Jelenovým jezdíme roky, jejich husy jsou výtečné. Nakoupili jsme pro celou rodinu,“ potvrzuje Josef. A podobně i Václav a Luďka z Brandýsku, kteří k huse přidali i víno a plato domácích vajec.

Pomáhají brigádníci

Kromě patnácti brigádníků, kteří jsou každoročně najímáni právě v době náročné husí porážky, velký díl práce zastanou Jelenovi sami, kdy se zapojuje především maminka Alena, sestra Pavla či dospívající synové Tomáš a Jirka.

Farmář Tomáš Jelen, který vstává celoročně před rozedněním, nemá na starosti jen husí farmu, ale také další provozy a hospodářství. Až do večera se prakticky nezastaví. Kromě chovu hus se společně s rodinnými příslušníky a zaměstnanci věnují i chovu kachen a další drůbeže, stejně jako hovězího dobytka i rostlinné výrobě.

Svatomartinská vína budou méně alkoholická. Sahají po rekordu

Celoročně hospodář pečuje i o stejnojmenný rybník Jelen. Kromě toho provozuje i kovovýrobu. Stále je co vylepšovat a budovat. „Husí farmu na Bučině u Velvar přestěhujeme co nevidět do Drnova, kde zařizujeme novou provozovnu, přičemž na statku v Žižicích chci vybudovat i malou výrobnu našich produktů. Máme spoustu osvědčených rodinných receptur, takže bude určitě na co se těšit,“ dodává farmář, který je sám velký labužník. Například maminčina drůbeží tlačenka nebo pečená nádivka z husího masa nemá konkurenci.

A když už je i na farmě konečně hotovo, odmění se i s rodinou počátkem roku pobytem u moře k nabrání potřebné energie, protože hned poté nastává opět celoroční kolotoč.