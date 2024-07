Ani aktuálně uzavřené tollingové (využívající cizí finanční zdroje - pozn. red.) financování části výroby nezajistí, aby dluhy nenarůstaly. Tým insolvenčního správce proto připravuje další kroky.

Hloubková analýza finančních toků

Insolvenční správce ihned po svém ustanovení do funkce (21. 6. 2024) vyzval představenstvo a vedení společnosti k součinnosti, zahájil zjišťování majetkové podstaty a také dohled nad činností společnosti Liberty Ostrava. Proběhla celá řada jednání s věřiteli, obchodními partnery, s insolvenčním správcem společnosti TAMEH a Liberty Częstochowa i zástupci vlády, zástupci odborů a několik zasedání prozatímního věřitelského výboru.

„Tým insolvenčního správce průběžně přezkoumává přihlášené pohledávky a prověřuje i analyzuje dodané podklady o majetku i činnosti podniku. Vyžádal si rovněž plán cash-flow, výroby a obchodu, neboť prioritou je udržení podniku v chodu a zachování udržitelné části pracovních míst," sdělila mluvčí insolvenčního správce Jana Dronská.

„Musím konstatovat, že dlužník dosud nebyl schopen předložit reálný cash-flow plán své další činnosti, přestože jsme o to opakovaně žádali. Způsob řízení cash-flow společnosti se jeví být založený na improvizaci, bez jakékoli koncepce a byť jen krátkodobého racionálního plánu,“ uvedl insolvenční správce Šimon Peták, ohlášený společník TP Insolvence.

Tři negativní varianty

První dvě předložené varianty cash-flow plánu nelze podle insolvenčního správce pokládat za reálně podložené. Ukazují spíše na „pasivní vyčkávání za současného projídání majetkové podstaty, aniž by dlužník předkládal jakoukoli racionální variantu dalšího postupu“, uvádí se ve Zprávě insolvenčního správce o stavu řízení.

Třetí varianta předložená správci až 24. 7. je založena na předpokladu tollingu prostřednictvím společnosti, která by pomohla financovat výrobu rourovny a válcovny. Insolvenční správce byl informován, že dlužník podepsal dvě smlouvy s polskou společností DONQUIXOTE. Ovšem i tato poslední varianta znamená negativní cash-flow. Koncem roku by firmě chybělo cca 280 milionů korun při počtu zaměstnanců nižším než 2 tisíce. Pokud bude jejich počet vyšší, schodek by byl ještě větší. Zástupci společnosti Liberty Ostrava ani nevysvětlili, z jakých zdrojů má být tento schodek financován.

Insolvenční správce se pozastavil nad tím, jak firma v uplynulých měsících prezentovala, že řeší způsoby financování provozu. „Současný stav tomu neodpovídá a není ani jasné, proč společnost po delším jednání nakonec nevyužila připravenou nabídku na tollingové financování od společnosti Vítkovice Machinery Trade. Výhled navíc komplikuje prohlášení představitelů firmy, že významnější podporu od skupiny a majitele nelze očekávat. Přitom právě neuhrazené pohledávky v rámci skupiny jsou jednou z hlavních příčin úpadku ostravského podniku. Jak vyplývá ze seznamu pohledávek předloženého správci při zahájení insolvenčního řízení firma evidovala pohledávky vůči společnostem ze své skupiny ve výši přesahující 11,7 miliard korun," konstatovala dále Jana Dronská.

A co Moravia Steel?