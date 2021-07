Proskovická firma Fulneček, zabývající se už od roku 1992 vodou, plynem a topením, dnes už ani nepotřebuje reklamu. Férovým jednáním, kvalitní prací a ochotou dorazit klidně o víkendu v osm hodin večer si u lidí získala vynikající renomé. Na jméno Fulneček z různých důvodů vzpomínají ve škole i v nemocnici.

Stanislav Fulneček, zakladatel instalatérské a topenářské firmy Fulneček. | Foto: Deník/Petr Jiříček

Přestože Stanislav Fulneček má letos už 73 let a ve firmě, kterou předal synovi, má spíše poradní hlas a plní funkci nákupčího, byl to právě on, kdo ji po revoluci s bratrem-dvojčetem v roce 1992 založil. Začínali s vodou a topením, brzy si ale s masivní plynofikací v okolí udělali zkoušky a do portfolia přidali i plyn. Díky zásadě nikoho neodmítnout a umění komunikace si vybudovali širokou síť klientů a od založení neměli problém se zakázkami. A to i proto, že rodinnou firmu nenafoukli do nezvladatelných rozměrů.