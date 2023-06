Stejně jako ostatní telefony Huawei, tak i nedávno představený Huawei P60 Pro disponuje virtuálním obchodem AppGallery z něhož si uživatelé stahují své oblíbené aplikace. Avšak některé z nich, především ty od Google, nejsou v AppGallery k dispozici. Jak je tedy do telefonu instalovat? Řešením je nová aplikace Gbox.

Nový Huawei P60 | Foto: se svolením Huawei

Společnost Huawei nedávno představila novou vlajkovou loď Huawei P60 Pro. Ta se může pochlubit novými technologickými vychytávkami i prestižním oceněním za nejlepší mobilní fotoaparát od DXOMARK. Smartphone v sobě ukrývá nadupaný procesor Qualcomm Snapdragon 8. generace a běží na operačním systému EMUI 13.

Stejně jako ostatní telefony Huawei, tak i P60 Pro disponuje virtuálním obchodem AppGallery z něhož si uživatelé stahují své oblíbené aplikace. Avšak některé z nich, především ty od Google, nejsou v AppGallery k dispozici. Jak je tedy do telefonu instalovat?

Řešení skrývá nová aplikace Gbox

Aplikace GBox je pohodlným řešením, díky kterému si mohou uživatelé telefonů Huawei bez komplikací a zcela jednoduše nainstalovat oblíbené aplikace od Google. Pro nainstalování GBox stačí v AppGallery aplikaci vyhledat a stáhnout. Samotná aplikace funguje velmi intuitivně. Pro stažení oblíbené „googlovské“, ale i „negooglovské“ aplikace stačí kliknout na její ikonku a instalace proběhne automaticky.

V GBoxu naleznete všechny populární aplikace jako Google Maps, YouTube, Google Disk, Google Kalendář, Google Fotky, poznámky Keep či Google Překladač, ale i nástroje, které vyžadují přihlášení prostřednictvím Google účtu, ale nepocházejí od firmy Google.

Zdroj: Youtube

Pro platbu telefonem si můžete stáhnout aplikaci Curve, která umožňuje bezkontaktní platby. Novinka P60 Pro totiž disponuje NFC (Near Field Communication – modulární technologii, díky níž mezi sebou na velmi krátkou vzdálenost komunikují elektronická zařízení). Bohužel ale tento způsob placení nefunguje přes Google Pay. Právě proto je tu Curve, do které si můžete nahrát své karty a bez problému platit bezkontaktně. Můžete si také zobrazit historii plateb a sledovat pohyb peněz na svém účtu.

Všechny stažené aplikace jsou plnohodnotné a zcela funkční. Jednoduše se do nich přihlásíte pomocí svého Google účtu a už si jen užíváte nejnovější videa od oblíbeného youtubera, hledáte cestu na mapě do nejbližší restaurace nebo si ukládáte fotografie z rodinné dovolené na Google Disk. Jelikož GBox umožňuje bezproblémový chod Google aplikací, uživatelé by ho neměli z telefonu odstraňovat ani poté, co si všechny aplikace instalují.