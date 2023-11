„Čokoláda Raspberry Spirit je podle mého názoru zatím ta nejlepší čokoláda, jakou se nám podařilo udělat, a to většinou jinak bývám dost kritická. Potvrzení v podobě medaile získané v celosvětové konkurenci před porotci ze všech kontinentů si moc vážíme, neznamená to ale, že teď budeme o naší čokoládě tvrdit, že je nejlepší na světě. Chutě bývají velmi individuální,“ říká majitelka čokoládovny Lada Bartošová.

„Na soutěže většinou posíláme čokolády ještě před tím, než jdou do prodeje. Chceme mít jistotu, že našim návštěvníkům bude čokoláda chutnat. A když uspěje, je to pro nás signál, že jdeme při výrobě správnou cestou,“ dodává.

Manželé Lada a Pavel Bartošovi.Zdroj: se souhlasem Lady Bartošové

Oceněné čokolády jsou inovativní mimo jiné i díky složitému výrobnímu postupu a nadstandardně dlouhému mletí kakaových bobů v mlýnech. „Je to zcela nový způsob ochucování čokolády, kdy se chuť do čokolády dostává macerací nibsů, tedy jádřinců kakaových bobů v alkoholu. Nibsy se navíc před mletím dvakrát praží a i díky tomu má sice čokoláda výraznou chuť malin a rumu, ale může se po ní řídit,“ vysvětluje spolumajitel čokoládovny Lidka Pavel Bartoš.

Výroba čokolády Lidka v kutnohorské čokoládovně manželů Bartošových:

Zdroj: Youtube

Značka Lidka, jejíž majitelé navázali před pěti lety na prvorepublikovou tradici výroby kvalitní čokolády v Kutné Hoře, tak zopakovala výsledek z předchozího ročníku světové soutěže, kde brala rovněž dvě stříbrné medaile za své mléčné čokolády s ovčím mlékem a s příchutí kávy. International Chocolate Awards je co do počtu přihlášených největší soutěží na světě, každoročně se konají nejprve regionální kola a poté světové finále.

Čokoládovna Lidka letos na jaře v evropském kole soutěže, které je určené i pro výrobce z Afriky a Blízkého východu, získala zlatou a stříbrnou medaili za tmavé čokolády s malinovicí a rumem. Ty se prosadily mezi tisíci konkurentů i v neděli 26. listopadu v celosvětovém finále konaném v italské Florencii, kde získaly od poroty vysoké bodové ohodnocení a stříbrné medaile. Čokoládu Raspberry Spirit ocenili odborníci 89,5 body na stobodové škále, čokoláda s rumem se přehoupla přes hranici 90 bodů.

Zdroj: Deník/Jan ŠmokHistorie značky Lidka sahá až do roku 1918, kdy byla v Kutné Hoře založena čokoládovna, jež v době největšího rozmachu zaměstnávala na 500 lidí. Po roce 1948 byla továrna znárodněna a posléze uzavřena. Pod značkou Lidka ale vyráběly jiné československé čokoládovny až do sametové revoluce, poté čokoláda Lidka přestala existovat. V roce 2018, 60 let po uzavření továrny a 100 let od jejího založení, výrobu čokolády znovu obnovili manželé Bartošovi. Ve své malé rodinné manufaktuře každý rok zpracují zhruba dvě tuny kakaových bobů a vyrobí něco málo přes 10 000 tabulek čokolády. Čokoládovna vyrábí na 24 druhů čokolád a je spojena i s muzeem čokolády Lidka, kde se návštěvníci mohou o historii značky kutnohorských čokolád dozvědět víc.