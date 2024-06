Sehraný tým dlouholetých zaměstnanců hypermarketu Albert tvoří na Severní Terase v Ústí nad Labem zdravé jádro, o které se může manažerka prodejny Ivana Krsková opřít. Díky těmto vztahům se tak s každým členem svého týmu osobně zná a ví, co od něj může čekat.

„Na hlavní pracovní poměr zde pracuje 42 zaměstnanců a je zde 50 brigádníků. Základem týmu je zhruba dvacítka dlouholetých srdcařů. Můžu říct, že na celou partu jsem hrdá a jsem ráda, že s ní můžu pracovat,“ říká manažerka prodejny.

A práce je to podle jejích slov zodpovědná. Hypermarket musí být včas a pečlivě doplněný zbožím a připravený pro zákazníka, což je zavazující. Pochvaluje si ale, že v případě manažera nejde o monotónní činnost, protože každý den přináší nové výzvy. Pro pozici manažera prodejny je podle jejích slov klíčová komunikace s každým kolegou.

„Díky dobrým vztahům si tak vycházíme vzájemně vstříc a určitě se nikdo nemusí bát za mnou přijít jak s pracovním, tak osobním problémem. Prioritou mé pozice manažera je práce s lidmi.“ Důležité pro ni je to, aby každý zaměstnanec cítil zodpovědnost vůči své práci.

„Musíte ji v nich vytvářet a inspirovat je. Troufnu si říci, že se mi to daří.“

Práce manažera jí však nespadla jen tak do klína. Ivana Krsková začínala v prodejně Sezam v ústeckých Neštěmicích, která patřila do sítě Aholdu, na pozici pokladní.

Poté se přesunula do účetního oddělení firmy a nakonec prodejnu vedla jako manažerka. Po deseti letech se přesunula do rozsáhlého objektu hypermarketu Albert na dvacetitisícovém sídlišti Severní Terasa.

„Tím, že jsem si prošla v Albertu řadou pozic, nemám ani problém případně zastoupit jakéhokoliv kolegu, protože vím, co práce na jednotlivých pozicích obnáší.“

„V dnešní době, kdy technologie a digitalizace jdou dopředu obrovsky rychlým tempem, a prostředí hypermarketu není výjimkou, máme v Albertu dostatek možností na další vzdělávání a zdokonalování od nejnižších pracovních až po manažerské pozice,“ kvituje manažerka vzdělávací program firmy. I proto je pro ni podpora rodiny velmi důležitá, protože jde o práci náročnou časově i psychicky.

Předloni se Ivana Krsková stala členkou Klubu 25 pro věrné kolegy. Ten dnes má již 350 členů. Ústecká manažerka se již může pochlubit číslovkou 27 let.

„Do hypermarketu se mnou nastupovaly další tři kolegyně, s nimiž jsem společně vstoupila do jmenovaného klubu. Jde o moji zástupkyni, další mají na starost mléčné oddělení a pekárnu. Výhodou je, že se na ně mohu plně spolehnout. Máme zaběhlý, dobře fungující systém,“ říká Ivana Krsková.

Jedním ze zajímavých projektů, jež jako manažerka zaštítila, je podpora brigádníků z dětských domovů.

„Někteří z nich nakonec v Albertu po vyučení také zakotví. Vzpomínám si třeba na Marka, který k nám docházel jako učeň, pak pracoval v oddělení nápojů a nakonec se vypracoval na pozici team leadera. Šanci si ty děti zaslouží a my jim tu možnost chceme dát,“ dodává Ivana Krsková.

MEDAILONEK IVANA KRSKOVÁ

* 1964, Brno

• Je brněnskou rodačkou, do Ústí nad Labem se vdala.

• Předloni slavnostně vstoupila do Klubu 25 – Klubu pro věrné kolegy, kteří pracují v Albertu 25 let a více. Dvoudenní oslavy se zúčastnily i tři její kolegyně z ústeckého hypermarketu na dvacetitisícovém sídlišti.

• Ivana Krsková dnes pracuje v Albertu celkem 27 let. Začínala v menší prodejně jako pokladní, pak přestoupila do účetního oddělení a poté zde byla manažerkou. Tou se stala i v nově otevřeném hypermarketu na ústecké Severní Terase.

• Je pracovitá a neustále přemýšlí, jak ještě vylepšit fungování hypermarketu. Již se těší na jeho modernizaci.

• S rodinou bydlí v rodinném domku, který si postavili v obci Povrly nedaleko Ústí nad Labem.

• Mezi své záliby řadí hlavně cestování po Čechách i Evropě, práci kolem rodinného domu a pěstování plodin na zahrádce, jako jsou česnek, cibule či brambory v bio kvalitě.