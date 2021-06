V třebíčské Arenia snooker academy se mohou učit začátečníci, pokročilí i mistři. „Snooker se hraje na třikrát větším hracím stole, než je klasický pool kulečník. Hráči při něm pilují techniku, logické a strategické uvažování a také svůj vnitřní klid a pokoru. Není to hra pro každého. Jsou to šachy s koulemi,“ zdůrazňuje Ján Chren, jemuž se tak vedle svého podnikání ve svářečském oboru, v němž založil malou firmu Arenia, podařilo zrealizovat i svůj sen, zakletý ve vášni pro snooker.

Třebíčská snooker academy sídlí v nově postavených prostorách. Navštěvovat ji má možnost jak mládež, tak i dospělí a zájemci z řad seniorů. Každý, kdo o to stojí, si zde může zaplatit pronájem hracího času i domluvit si tréninkové hodiny se zkušeným hráčem snookeru. Například mládež do 18 let vyjde hodina hry na padesátikorunu.

„Byť snooker není hospodský kulečník a hraje se na ploše téměř 2x4 metry, jeho pravidla nejsou složitá na pochopení. Pokud se na nás obrátí začátečníci, kteří snooker nikdy nehráli, rád jim pravidla vysvětlím a poradím, jak a co nejlépe trénovat,“ poznamenal Ján Chren. Snooker je podle něj bezpečný a klidný sport, což se zvláště v této covidové době hodí.

„Navíc snookeři se vyznačují tím, že by měli být gentlemani. Každý projev nervozity, zloby a hněvu je známkou slabosti a ke snookeru nepatří,“ tvrdí s tím, že je především důležité vědět, o čem snooker je. „Pokud nevíte o čem snooker je, tak zákonitě hrajete jen hospodský kulečník. Pokud se chcete snooker učit, měli byste u sebe mít takového trenéra, který skutečně snookeru rozumí. Pak celé snažení dostane smysl,“ míní podnikatel, jenž se stal před více než třinácti lety hráčem snookeru a v roce 2015 reprezentantem ČR v tomto sportu.

Trénuje úspěšného reprezentanta ČR

Coby zkušený snookerový hráč nyní předává své umění mladým talentům prostřednictvím Arenia snooker academy, tu založil před šesti lety. Ve snookeru také trénoval od mala svého vnuka Jana Matějíčka. Tomu se daří na kariérní křivce stoupat strmě vzhůru – už ve čtrnácti letech se stal mistrem republiky ve všech kategoriích.

„Honzík bude letos na konci roku reprezentovat Třebíč na mezinárodním turnaji v rakouském Welsu, kde bude obhajovat třetí místo, které vybojoval před dvěma roky. Doufejme, že skončí ještě líp,“ přeje si Ján Chren, aby se jeho vnukovi dařilo i nadále. Ten má za poslední rok více než 12 takzvaných stovkových náběhů, což je, přeloženo z hantýrky snookera, vysoký level a zvládnou ho jen zkušení hráči.

„Pro začátečníka je umění potopit dvě koule ze stolu. Na stole je jich přitom dvaadvacet. A když někdo dokáže takzvaně vyčistit stůl, to už je opravdové umění,“ poodhaluje náročnost ne zcela běžného sportu Ján Chren, jenž je rodákem ze slovenského Prešova, bývalým občanem Zlatých Moravců a už řadu let je Třebíčanem.

Renesanční osobnost v sobě nezapře

O tom, že je navíc i všestranně nadanou osobností, lze říci renesanční, svědčí i to, že se ve volném čase věnuje také výtvarné tvorbě. Pod jeho šikovnýma rukama vznikají neokoukané dřevěné sochy a objekty, tesané z jednoho kusu dřeva. Krásu jeho děl mohli obdivovat například návštěvníci třebíčské baziliky, kde několik let vystavoval svůj dřevěný betlém v životní velikosti.

Na svých osobních webových stránkách se Ján Chren představuje coby výtvarník expresionista a řezbář. Při pohledu na jeho abstraktní obrazy pozornému diváku neunikne, že autor našel inspiraci v tvorbě světových malířů – od osobitých kombinací barevných ploch v duchu Vincenta Van Gogha, Marca Chagalla, až po používání výrazných barev a černých linií, charakteristických pro surrealisty Paula Kleeho či Joana Miró.