Stál 2,7 miliardy korun. Hotel Hilton Rijeka Costabella Beach Resort and Spa má za sebou už tři letní sezony. Jaroslav Třešňák si jeho stavbou splnil sen. „S obsazeností panuje spokojenost. I když srpen jsme očekávali trochu lepší. Ovlivnilo to horší počasí,“ hodnotí.

Tím to ale nekončí, teplický developer připravuje v Chorvatsku další projekty. Deníku přiznal, že v jednom případě už tvrdě narazil. „V Dubrovníku přímo v přístavu jsem chtěl postavit velké nákupní centrum, kavárny s toaletami, velké parkoviště i ubytovací prostory pro cestující připlouvající na velkých lodích. Denně tam zakotví tři, na každé palubě pět až sedm tisíc lidí. Projekt se vedení města líbil, pak se do toho ale vložili na vlastní pěst a pro mě to skončilo,“ popisuje neúspěch.

Již stojící luxusní resort mezi Opatijí a Rijekou si nicméně pochvaluje. Výhled přímo na mořskou hladinu, obří wellness a fitcentrum, mnoho barů a restaurace s názvem Nebo pyšnící se michelinskou hvězdou. Lákadlem je objevování gastronomie jednotlivých chorvatských regionů. „Mezi hosty už byla i chorvatská fotbalová reprezentace s kapitánem Lukou Modrićem. Některé české celebrity si užívaly zdejší pobyt i mimo sezonu, třeba Roman Vojtek,“ zmiňuje Třešňák.

Hilton Rijeka Costabella Beach Resort and SpaZdroj: JTH Holding Teplice

Zimní pobyt a srdce Jadranu

Loni se hotel pod správou globální společnosti Hilton oficiálně zařadil mezi chorvatskou smetánku díky ocenění World Travel Awards. Třešňák tvrdí, že lokalita má unikátní kouzlo také po skončení léta. „Nedaleká Opatija je lázeňské město, podobně jako Karlovy Vary. Lidé tam historicky jezdili také na zimní dovolenou, mimo jiné kvůli zlepšení dýchacích cest. V zimě, když svítí slunce, jsou teploty příjemné, kolem pětadvaceti stupňů,“ popisuje ředitel společnosti JTH Holding Teplice.

Tamní riviéra je podle něj na vzestupu. Její výhodu spatřuje také v dojezdových vzdálenostech: autem z Prahy je to zhruba osm hodin. Evropská města jako Milán, Mnichov, Vídeň, Bratislava či Budapešť jsou ještě blíže, kolem pěti set kilometrů.

Hotel Hilton v chorvatské Rijece navštívil i Roman Vojtek:

Zdroj: Youtube

Ceny za pobyt v hotelu nejsou pro každého. Podle nabídky Travel Family vyjde v říjnu šest nocí ve dvoulůžkovém pokoji pro pár dohromady mezi čtyřiceti a padesáti tisíci korun. „Hotel svou úrovní posunul destinaci výš. Je třeba si uvědomit, že Chorvatsko už není pro baťůžkáře jako dřív. Letos to však Chorvaté obecně s cenami přepískli. Řada hoteliérů cílí na majetnější klientelu, která jezdí na dovolenou po celý rok,“ komentuje Třešňák.

Hilton Rijeka Costabella Beach Resort and SpaZdroj: JTH Holding Teplice

Pozemky pro hotelový komplex získával postupně. „Za první jsem tehdy zaplatil deset tisíc korun za metr," vzpomíná. Od města následně nakoupil parcely o rozměru čtyř fotbalových hřišť v přepočtu za asi 122 milionů korun. Vlastní projekt začal stavět až v roce 2019. První hosty hotelu se 132 pokoji a 62 vilami a apartmány přivítal v létě 2021.