Je libo Katův šleh? Hostům ho servírují potomci posledního dobrušského kata

/FOTOGALERIE/ Až do roku 1908 stávala vedle dnešní budovy Husova sboru v Dobrušce katovna. Obývala ji i rodina posledního zdejšího kata Františka Zellingera, který sem přišel roku 1765 z Náchoda. Jeho potomci v Dobrušce stále žijí. Jen ostří katovského meče v průběhu času vyměnili za jiné. Za první republiky a ještě na začátku 50. let to bylo ostří břitev a nůžek v jejich holičství. Dnes se starají, aby měli pořádně nabroušené kuchyňské nože. Už od 90. let totiž provozují v centru města restauraci s penzionem.

Pavla a Irena Zelingerovy. U Zelingerů v Dobrušce. | Foto: Deník/Jana Kotalová

"Katův šleh děláme na hotovku," tvrdí s úsměvem majitelka Irena Zelingerová. O městě, minulosti domu, v němž restaurace sídlí, i o mistru popravčím Františku Zellingerovi a generacích Zellingerů, které po něm následovaly, se hosté mohou dočíst na konci jídelního lístku. Náhled do této historie sepsal bývalý ředitel místního muzea Jiří Mach. "Lidé jsou rádi, že si o Dobrušce i o tomto domě mohou něco přečíst a říkají, že je to zajímavé a vyptávají se. Vlastně i expozice na radnici připomíná, že náš předek Zellinger byl kat," upozorňuje Irena Zelingerová. Zellingerovi byli dokonce spjati i s nejproslulejším katovským rodem Mydlářů. "Nevím, jestli bych na to měla být hrdá. Každý měl nějaké povolání," poznamenává majitelka restaurace a penzionu. Že ctí své předky, dokazují i staré rodinné fotografie rozmístěné po stěnách. Na jednom ze zasklených obrázků je zachycen podnik, který tu dříve sídlil: "Děda byl holič - kadeřník, když se pak museli z holičství vystěhovat, vybavení bylo uskladněné v takovém domečku, kde jsme si jako děti hrály. Dnes lituji, že se to všechno zlikvidovalo." Rozjezd nebyl lehký Je ráda, že na rodinné podnikání může navázat, i když v jiném oboru: "Pak už bude záležet na dětech, jak budou pokračovat oni." Když se po revoluci dům Zelingerovým vrátil, rozjezd nebyl lehký. "Nebyly peníze. Co se vydělalo, manžel zas za to nakoupil zboží. Začínali jsme od nuly," vzpomíná maminka Ireny Pavla Zelingerová, která tu dodnes vypomáhá. A jestli někdy potomci dobrušského kata "dávali na sekeru"? "Také to bývalo, takové štamgasty jsme tu měli," říká. Ne každý podnik přitom dokázal přežít nucené uzavření v uplynulém období korony. "My jsme ho ustáli, žádní zaměstnanci ani neodešli. Měli jsme od samého začátku výdejní okénko a lidi byli vcelku rádi, že si k nám můžou pro ten oběd dojít," vysvětluje Irena. Zavařovací termoboxy I když tržby běžného provozu okénkový prodej nemohl nahradit, Zelingerovi nechtěli přijít o zákazníky, kromě toho nechtěli jen sedět doma. Ujalo se prý i to, že si pořídili zavařovací termoboxy na jídla, aby se kupujícím cestou nevylila. Hledání nových cest je pak dovedlo dokonce k italsko-francouzské cukrařině, se kterou začali od listopadu loňského roku. "Tady ji nikdo jiný nedělá, všechno si vyrábíme sami," dodává Irena Zelingerová a ukazuje netradiční zdobené zákusky naaranžované ve skleněné vitríně . V pondělí restaurace konečně mohla po dlouhé době otevřít i zahrádku. Větší návštěvnost však Zelingerovi očekávají, až se počasí umoudří, z lidí opadne strach a více se rozpohybují, což je podmíněno větším uvolněním například v návštěvách památek. Záviset na tom bude také zájem o ubytování v penzionu, od pondělí už nebude omezené jen na hosty, které tu nocovali jen v rámci pracovních cest. Zápis na dobrušskou katovnu:

"Léta Páně 1765 dne 6. Decembris vedle smlouvy trhové dobrovolné, celé, nezrušitelné takové stal se zápis tak, že Jiří Žiška, právní mistr města Dobrušky s dobrým rozmyšlením, s vůlí svobodnou, svůj dědičný při městě Dobrušce mající grunt neb Coprofomu s zahradami, štěpnicemi i se vší k ní přináležející podzemskou případností tak, jak sám užíval i předkové užívali neb lépe užívati mohli na celém Jich Vys. Kníž. Osvícenosti (T. P.) opočenským panství uklizení dobytka, auhrnkem právem celým od starodávna patřícím mistru právnímu města Náchoda, Františkovi Zelingerovi, manželce a synu jeho jest prodal a odevzdal za sumu hotovou dobrou a bernou tři tisíce zlatých rýnských k plnomocnému vládnutí dědičnému jmění a užívání,…" (Zdroj: Josef Cvrček, smolná kniha města Dobrušky)

