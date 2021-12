S výrobou zboží začal už na přelomu září a října. Pracuje s dřevěnými překližkami, z nichž vyřezává nejrůznější tvary. Na vánočních trzích jdou právě tyto dekorace nejvíce na odbyt. Letos ale podobné akce vládní nařízení stopla. „Nemohu říci, že by mě to zaskočilo. Každý z nás ví, jak poslední dva roky probíhají a jaký chaos panuje ve vyhlašování nařízení. Vždycky jsem si představoval, že se veřejnost dozví například, při jakém počtu nakažených se vyhlásí jaké omezení a co všechno se může stát. Bohužel je smutné, že trhy se zruší den před akcí, jako to bylo například ve Žďáře. A to bez jakéhokoli předchozího upozornění,“ míní Vít Pohanka.